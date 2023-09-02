雷蒙多訪華｜口蜜腹劍　美國又觸台灣問題紅線

都知道台灣問題是中國的核心利益，是不可觸碰觸的紅線。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）才剛剛結束訪華，美國就拿台灣問題開刀，完全沒有把中國的關切和訴求放在眼裏。美國一次次「求」着高官訪華，一次次又驗證了，美國圍堵打壓中國的圖謀是不會變的。足可見，對於美國，不能聽他怎麼說只能看他怎麼做。



今次，還特別值得注意的是，不光是對台軍售，在給台灣提供3.45億美元的軍事援助後，美國政府又開始計劃向台灣提供軍事物資了。就在近日，美國國務院向國會寫了一封信函，內容是向後者通報，美國國務院計劃從「外國軍事融資」項目中撥款8000萬美元，給台灣提供軍事支持。

這個所謂的「外國軍事融資」項目，是美國國務院管理的最大的軍事援助賬戶，主要是根據對外軍售計劃，向外國政府提供融資貸款，方便其購買美國國防裝備以及軍事訓練。一般來講，「外國軍事融資」援助的對象，通常都是主權國家。美國國務院首次將台灣視為援助對象。

2023年9月1日發布的圖片中，眾議院軍事委員會副主席美國眾議員威特曼（Rob Wittman）在台北與台灣總統蔡英文會面。（ Reuters）

對於這項融資計劃，美國國會非常滿意。眾議院外交委員會說，這項計劃落地之後，可以加強美國的威懾態勢，還可以幫助台灣。看樣子，無論是美國政府，還是美國國會，在台灣問題上，已經走向了與中國對立的狀態。

今年以來，美國頻繁向台灣提供武器。5月的時候，美國25家軍火商訪問台灣，和台灣當局商討合作生產彈藥以及無人機。上個月，美國政府決定向台灣提供價值約3.45億美元的軍事援助。前一陣子，美國政府批准向台灣出售F-16戰機紅外搜索和追蹤系統及其他裝備，價值約5億美元。

結合以上事實不難看出，美國國務院計劃向台灣提供8000萬美元的貸款，其實只是美台軍事勾連的一小部分。儘管如此，這項融資計劃對中美關係的傷害依然是比較嚴重的。因為這是雷蒙多訪華後美國特意放出的消息和敵意，這其實是美國進一步對華施壓的一部分。

中菲關係：中國海警2023年8月23日發布2023年8月22日拍攝的影片，指中國海警船當時在南沙群島仁愛礁海域依法對菲律賓運補船和海警船進行嚴正警告、航路管制，現場操作合理合法、專業規範。（中國海警影片截圖）

另一方面還需要注意到，近段時間以來，由於菲律賓頻頻在仁愛礁問題上挑事，導致中菲關係陷於緊張。與此同時，美國繼續見縫插針的有了新行動。據悉，美方近日訪問了菲律賓巴丹群島省（Province of Batanes），並表達了在巴示戈島興建港口的意願。

美方明面上打的旗號是方便菲律賓在季風季節海上風浪較大時幫助從馬尼拉來的船隻卸貨，但華盛頓的一幫政客們都是無利不起早，怎麼會突然如此好心要幫助菲律賓修建港口呢？事出反常必有妖。

資料顯示，巴丹群島位於菲律賓的北部，扼守着巴士海峽，地理位置十分重要。平時，中國海軍無論是進入南海還是前出西太平洋進行訓練活動就經常從此處經過。更關鍵的是，巴丹群島最近處距離台灣不足150公里。聯繫到美國近來屢屢在台灣問題上出手，不得不讓人懷疑，美國選擇在此咽喉要道建立港口，說是方便菲律賓船隻卸貨，實際上市在巴丹群島打造一個新的針對台海局勢的橋頭堡恐怕才是真。

菲律賓巴丹群島省省長已經明確表示，如果美國能提供資金幫助其修建港口，在方便菲律賓海上物流的同時，也可以供美軍使用。菲方話都說到這個份上了，美軍會放棄這個機會嗎？該港口建成後，大概率就是軍民兩用，這也意味着，一旦台海局勢有變，美軍隨時都能將其變為軍事基地。

2023年5月10日，美國陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）抵達菲律賓塔吉格博尼法喬堡獲菲軍儀仗隊歡迎。（Reuters）

從目前的情況來看，在美軍為干涉台海局勢進行佈局的過程中，菲律賓的戰略地位正日益突出。今年4月，在美方的一番操作下，美軍在菲律賓再度獲得了4個新的軍事基地，其中有三個就在與台灣島「隔海相望」的呂宋島上。美方這次拋出在菲新建港口的計劃，除了有為干涉台海局勢做準備的考量，這背後恐怕還有另一個目的，那就是希望把菲律賓進一步綁在美國的戰車之上。

雖然目前美國還在強調願意和中國保持溝通，避免發生衝突，但從實際情況來看，美國遏制打壓中國的手段一直沒有停過。這種言行不一的表現，只會把中美關係推向更加惡劣的局面。