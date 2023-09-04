東盟峰會揭幕在即：成員國分歧無解怎「拆彈」？處事𥹉懦難言改革

東盟（ASEAN）峰會9月5日至7日在印尼雅加達舉行。美媒4日報道稱，與會各國在多個議題意見分歧，包括緬甸內亂、南海及中美競爭，又指會議將成中國與美國的角力場。



東盟領導人會議5日結束後，6至7日與亞洲及西方國家領袖會談，與中國、美國等盟國討論自由貿易、氣候變化及全球安全問題。

中國國務院總理李強將出席東盟峰會及第18屆東亞峰會（EAS），期間將會見美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。

美國政治新聞網站《政治報》（Politico）4日報道稱，峰會將成為中美角力的「戰場」，又形容通常會出席的美國總統拜登（Joe Biden）缺席今次會議，對傳統上必定會有的握手大合照環節蒙上陰影。

拜登將跳過今次會議，直接赴印度出二十國集團（G20）峰會，然後訪問越南，提升兩國關係。華府稱，拜登並未將東盟置於地緣政治優先事項的次要位置，又指他致力加深美國與東盟地區的關係。

白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）1日稱，「從我們作為一個政府從一開始所做的事情，很難這樣看我們並得出這樣的結論：我們對印度-太平洋地區不感興趣，或者我們正在不優先考慮東南亞國家和這些關係。」

圖為柬埔寨首相洪森、美國總統拜登（Joe Biden）和越南總理范明正2022年11月12日在柬埔寨金邊舉行的東盟峰會上合影。（Reuters）

東盟愈發不重要？

拜登2022年11月曾往柬埔寨出席東盟峰會，同年5月在白宮接待東盟八國領導人，以表明華府應對俄烏戰爭的同時，仍會對東盟履行承諾。

報道指，華府持續加強包括東南亞的印太地區安全聯盟，引起北京憂慮。

印尼前外長納塔萊加瓦（Marty Natalegawa）對拜登缺席表示失望，又指此事是一個危險訊號，令人更擔憂東盟愈來愈「不相干」。

納塔萊加瓦接受美媒訪問時稱，「美國總統缺席雖然令人失望，並具有象徵意義，但對我來說，這不是最值得擔心的，因為實際上更令人憂慮的是一個更根本的結構性趨勢，即東盟的地位愈來愈不突出。」

東盟：圖為2014年11月13日，緬甸內比都一名女子手持美國國旗與東盟旗。（Getty）

說好的外交中心呢？

東盟成立於1967年冷戰時期，原則上不干涉各成員國內政。東盟作出決定時必須達成共識，意味即使只有一個成員國，也可以否決任何不利的決定或建議。

東盟現由汶萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南10國組成。納塔萊加瓦稱從東盟對近年一些事件的取態，可看到東盟欲成亞洲外交中心的志願，令人質疑。

納塔萊加瓦指，東盟成員國在安全問題上不是向美國求助，就是向中國求助。他說，「東盟（在一些事情的）缺席導致有需求未能得到滿足的，它們正在其他地方得到滿足。」

2022年11月14日在印尼登巴薩舉行的G20峰會之前，初中生們穿上峇里島服裝，揮舞印尼國旗，歡迎與會代表。（Getty）

內憂外患 綁手綁腳

印尼試圖以「東盟事務：增長中心」的樂觀主題，將2023年會議重點拉向提振區域經濟，但報道指出，緬甸軍隊推翻昂山素姬（Aung San Suu Kyi）民選政府後，內亂持續兩年多，又認為地緣政治和安全問題仍會持續困擾，引發外交影響，預料南海爭議會同往年一樣，再使峰會蒙上陰影。

歐盟警告，若東盟必須以任何領導角色與緬甸打交道，或會影響與歐盟的關係。美媒引述兩名東南亞外交官指，歐盟發出警告後，雖未得到東盟承認，但仍是東盟成員的緬甸軍政府稱，可能無法如期擔任東盟主席國。

這兩名因無權公開發言而要求匿名的外交官稱，東盟領導人必須在雅加達決定會否要求菲律賓取代緬甸，擔任應屆主席國。他們指，緬甸亦不可能從2024年起擔任為期3年的東盟-歐盟關係協調員。

圖為2023年9月4日在印尼雅加達舉行的東盟外長會議，可見緬甸席位空無一人。（Reuters）

東盟太𥹉懦 錯過拆彈良機

緬甸軍政府未能完全遵守一項具有5點的和平方案。方案籲軍方即時停止暴力活動，並與包括昂山素姬（Aung San Suu Kyi）及其他官員在內的衝突各方展開對話。

其中一名外交官稱，東盟各國已就改革一些規則進行討論，這會令東盟可在即使成員國沒共識的情況下都能更快做出反應，防止同類危機演變成致命災難。

駐雅加達國際關係專家Dinna Prapto Raharja指，若緬甸危機持續，將威脅東盟信譽。雖然東盟未有針對此類國內紛爭的衝突解決機制，但它應更靈活運用自身關係及影響力，協助解決問題。

她表示，「東盟一直說這很困難，很複雜。但隨時間推移，所有（解決紛爭的）機會都將消散。」