埃爾多安：黑海糧食出口協議或可恢復　勸烏克蘭軟化談判立場

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月4日會面後說，相信很快就能找到解決方案去恢復黑海糧食出口協議（下稱「糧食協議」）協議。他稱烏克蘭在復遵談判中對俄立場應放軟。



烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）4日稱，他預計埃爾多安與普京會晤後，烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會與埃爾多安會談。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）2023年9月4日在俄羅斯索契舉行會談後離開。（Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS）

烏克蘭和俄羅斯是全球主要的小麥、大麥、葵花籽油等農作物的生產國，但俄烏戰爭令兩國農作物無法經黑海出口，引發糧食危機。在聯合國和土耳其2022年7月的斡旋下，各方達成黑海糧食出口協議。協議讓近3,300萬噸的穀物和其他商品，安全地從3個烏克蘭港口運出。協議兩度延長至2023年7月17日，直至俄羅斯宣布退出協議。

黑海糧食出口協議：圖為2022年12月11日，圖一批商船在博斯普魯斯海峽（Bosphorus）南錨地等待檢查。該處位於土耳其伊斯坦堡。（Reuters）

普京在會談開始時稱，俄土領導人不會不注意與俄烏戰爭有關的問題，他指出，俄羅斯對糧食協議的談判持開放態度。

他還說希望近期雙方結束在土耳其建立天然氣樞紐的談判工作。以便保證能源局勢更加穩定。

兩人會談約1.5小時。此次會談引人注目的重要問題之一是糧食協議的未來。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）2023年9月4日在俄羅斯索契舉行會談後一同會見記者。（土耳其總統新聞處/Handout via REUTERS）

土耳其總統：新方案草擬中

埃爾多安與普京會後一起與記者進行交流。埃爾多安稱，安卡拉準備承擔起調解烏克蘭問題的義務。

烏克蘭尤其需要軟化它的態度，以便可能與俄羅斯聯合採取措施。 土耳其總統埃爾多安

普京稱，俄方從未拒絕、現在也不拒絕就戰爭進行談判。

他說土方相信，俄土短期內會達成一個符合一些期望的方案。他稱俄方的期望人所共知。那些不足之處應予消除。他補充稱土耳其和聯合國在就一個新方案努力，以此紓緩俄羅斯的憂慮。

埃爾多安稱土方認為，俄羅斯對協議的期望公平。土方認為，關於協議的新一批建議有助於復遵。

聯合國秘書長安古特雷斯（António Guterres）8月31日稱已向俄羅斯外交部長拉夫羅夫發送「一套具體建議」，旨在恢復糧食協議。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）2023年9月4日在俄羅斯索契舉行會談後一同會見記者。（土耳其總統新聞處/Handout via REUTERS）

普京：西方履約 俄將復遵

普京稱，他與埃爾多安會談時更多關注的是烏克蘭局勢和糧食協議問題。他稱，西方國家繼續阻止履行糧食協議中對俄羅斯承擔的義務。

普京稱：

俄方願在此前所達成的協議都得到履行後馬上恢復糧食協議。俄羅斯退出糧食協議不會對全球糧食市場造成影響，糧食價格有所下降，沒有出現糧食不足的情況。

他稱，如西方同時履行與聯合國達成的另一份備忘錄，以促進俄羅斯糧食和化肥出口，俄羅斯可能會重返糧食協議。

普京說，俄羅斯可重返該協議，但前提是西方停止限制俄羅斯農產品出口並進入全球市場。

我們將準備考慮恢復糧食協議的可能性，我今天再次向總統先生（埃爾多安）講述這一點——一旦所有取消俄羅斯農產品出口限制的協議全面實施，我們就會這樣做。 俄羅斯總統普京

經土耳其援非 不是替代方案

普京在會面中指出，俄羅斯今年的收成很好，有1.3億噸糧食，其中6000萬噸可能會出口。

他稱，西方關於俄羅斯通過暫停參與糧食協議而引發糧食危機的說法是不正確，因為俄羅斯退出協議後價格並未上漲。他稱實際上不存在食物短缺的情況。

普京表示，以較低價格向土耳其供應多達100萬噸俄羅斯穀物，以便在土耳其工廠進行後續加工，並運往最需要的國家。

他說，俄羅斯提議在卡塔爾的財政支持下，通過土耳其向非洲國家供應100萬噸糧食，但這並不是糧食協議的替代方案。

他還說，俄羅斯即將與6個非洲國家達成協議，計劃向布基納法索、津巴布韋、馬里、索馬里、中非共和國和厄立特里亞各免費供應最多5萬噸糧食。

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克宮評峰會：有建設性

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）4日稱兩人會談後雖未計劃簽署任何文件，但會談第一部份進行得非常有建設性，各方面的時間都超時。

非常有建設性，這是全方面的訊息交換——在各個方向同步、‘『對錶』，對雙邊關係做了全面分析。 克里姆林宮

佩斯科夫對記者說：「非常有建設性，各個方面，部長們、工作小組領導人的詳細報告，訊息的完全交流，這樣的同步，各方面的超時，雙方關係的全面分析。」