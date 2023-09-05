埃爾多安晤普京後稱：黑海糧食協議或能很快恢復

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）抵達俄羅斯索契（Sochi），4日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會談。埃爾多安在會談後表示，黑海糧食協議有可能很快恢復，相信能在短時間內達成一個符合預期的解決方案。普京重申，如果西方願意推動俄國糧食和化肥出口，俄羅斯有可能重返糧食協議。



埃爾多安表示，俄羅斯的期望是眾所周知的，相關限制應該移除。他指出，土耳其和聯合國已制定一套新的建議，能夠緩解俄羅斯的憂慮。

普京：前提是西方解除俄國農產品出口限制

普京表示，俄方已準備好考慮恢復糧食協議的可能性，他亦在會晤時向埃爾多安重申這一點，但前提是西方停止限制俄國農產品進入全球市場。他批評，西方繼續阻止俄國向世界市場供應糧食和化肥，欺騙了俄羅斯，然後讓富裕國家獲得70%以上的俄國出口糧食。

普京指出，西方指責俄羅斯引發糧食危機的說法不實，因為自俄國退出該協議後，糧食價格並未上漲，實際上也不存在糧食短缺問題。 他表示，俄羅斯預計今年糧食產量為1.3億噸，其中6,000萬噸可用於出口。

俄將向6非洲國家免費供糧

普京強調，以較低價格向土耳其供應多達100萬噸俄羅斯穀物，以便在土國工廠後續加工並運往最需要的國家，此計劃並非穀物協議的替代方案。此外，俄羅斯即將與6個非洲國家達成協議，計劃向布基納法索、津巴布韋、馬里、索馬里、中非共和國和厄立特里亞（Eritrea），各免費供應最多5萬噸糧食。

對於重返黑海糧食協議，莫斯科其中一個主要要求，是讓俄羅斯農業銀行（Russian Agricultural Bank，俄農行）重新接入SWIFT國際支付系統。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）日前表示，他已向俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）提出「一系列具體建議」，以求恢復協議。