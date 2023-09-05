東盟峰會今日揭幕　緬甸危機及南海問題為焦點

東盟 （ASEAN）領導人峰會5日至7日在印尼首都雅加達舉行，將商討緬甸內戰危機、南海問題及數碼經濟等。分析認為，緬甸問題及南海問題，仍將是會議焦點。另外，由於美國總統拜登（Joe Biden）不出席，負責代表的副總統賀錦麗（Kamala Harris ）料將致力消除各國疑慮，重申美國對該地區的承諾。



按規劃，與會領導人將檢討停滯不前的緬甸和平方案。緬甸軍方2021年政變奪權，同年東盟與緬甸達成5點共識的和平計劃，呼籲各方停止敵對行動，並展開包容性對話，但軍方只是口頭承諾，國內暴力持續至今。各國對無法結束暴力，感到愈來愈失望。

印尼前外交部長納塔萊加瓦（Marty Natalegawa）稱，東盟必須承擔當今的挑戰，否則就有被遺忘的風險。他直言，關於東盟的「訃告」實際上已經被寫了很多次，但不知何故，東盟一直能夠重塑自己的重要性，他認為目前也正處於相同時刻。

與此同時，今之峰會舉行之際，中國剛發表新版標準地圖，由於涉及與印度主權有爭議範圍，以及幾乎對整個南海顯示主權，已引起印度、馬來西亞、越南和菲律賓強烈反對。

另外， 由於拜登不出席，負責代表的副總統賀錦麗料將致力消除各國疑慮，重申美國對該地區的承諾。白宮國家安全發言人柯比表示，賀錦麗重視在印太地區的盟友和夥伴關係，此行符合她關注的重點。

拜登決定缺席東盟會議，已引起了一些國家挫敗感，尤其是他會在差不多時間訪問印度和越南。納塔萊加瓦直言，這令其缺席會議變得更令人注目。