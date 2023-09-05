英媒：Apple新iPhone15系列將轉用USB Type-C　Lightning終成歷史

蘋果（Apple）9月12日舉行年度發布會，將推出新款iPhone。外界早已推測新iPhone會捨棄Lightning接口，改用USB Type-C。英國廣播公司（BBC）在9月4日證實有關說法。



BBC報道，指Apple已決定在新的iPhone 15上轉用Type-C接口，雖未知未知這項改變是否全球適用，但相信蘋果不太可能會只為歐洲市場製造不同版本的手機，所以此舉或標誌Apple獨家的Lightning充電規格將要迎來終點。

由於現時蘋果大多新產品均已轉用Type-C（包括最新款iPad），意味新IPhone轉用Type-C後，使用者只用一條線就可以為iPhone、iPad和Macbook充電，下載速度亦會提升。加上大部分電子產品目前也使用Type-C，意味用戶也可以兼容使用，最少是充電上不受限制。

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歐盟法律要求手機製造商在2024年12月前，必須跟從歐盟通用充電標準，採用Type-C充電器材，並稱此舉每年能為消費者節省2.5億歐元「不必要的充電器材購買費用」，減少1.1萬噸垃圾。

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