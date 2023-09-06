意大利佛羅倫斯海神噴泉雕像損毀　肇事德國遊客攀爬自拍將被罰款

意大利佛羅倫斯（Florence）有400多年歷史的海神噴泉（Fountain of Neptune）雕像損毀，當局指是由於一名遊客為自拍攀爬雕像造成，整個過程被監控鏡頭拍下，確定肇事者為一名22歲德國遊客。當局表示，將要求對方支付巨額罰款。此外，他將需要承擔約5,000 歐元（約4.2萬港元）的維修費。



佛羅倫斯市長納德拉（Dario Nardella）5日在社交平台 X（前身為Twitter）上發帖稱，有遊客攀爬海神噴泉雕像，過程被監控鏡頭拍下，並觸發了警報系統。他指遊客身份已被確認，將予以罰款。納德拉在帖中稱，任何破壞文化遺產的行為都不合理，又指該遊客應直接到海王星自拍。納德拉在帖子上，同時發布了短片及遊客的照片。

據指出，該名22歲男子在爬上雕像時，令戰車折斷了一塊大理石，在返回地面又令馬蹄損毀，維修費用估計為5,000 歐元。

海神噴泉建於16世紀，曾於2018年全面修復。 負責管理的舊宮（Palazzo Vecchio）美術建築師穆奇尼（Tommaso Muccini）表示，當遊客進入噴泉時，感應器並沒有即時發出警報，可能是經過噴泉的泛光燈時，對感應器造成干擾。 不過，當他離開噴泉時，警報曾經響起。

意大利佛羅倫斯（Florence）有400多年歷史的海神噴泉（Neptune's fountain）。（Tuscany official tourism website）

穆奇尼表示，當噴泉下月進行定期維護時，感應器將進行更新，以確保能立即觸發警報，從而有望防止此類事件再次發生。

意大利近期已發生多宗遊客破壞歷史古蹟的事件。上個月，一群德國遊客推倒了意大利一棟別墅內一座有150年歷史的雕像。此外，除羅馬鬥獸場有禁之不絕的塗鴉及刻字問題，近期還有奇怪的遊客爬進「特雷維噴泉」（Trevi Fountain，又稱「許願池」）為自己的水瓶裝水。