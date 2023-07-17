羅馬鬥獸場又遭刻字　17歲瑞士少女當場斷正　父母：她只是小女孩

擁有約2000年歷史的意大利羅馬鬥獸場6月才有一名英國男遊客，拿鑰匙在磚牆刻上他和女友的名字，怎料此案仍在調查中，7月14日又有一名來自瑞士的17歲少女被拍到在羅馬競技場刻下自己的姓名首字母，遭眾人制止後她做了個鬼臉就離開了，連父母也為她辯護，「她只是個小女孩，她沒有做錯什麼。」



女生被拍下破壞鬥獸場牆壁的一刻！（按圖了解）

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根據《每日郵報》報道，瑞士一名17歲少女14日和家人到羅馬旅遊時，被人發現在羅馬鬥獸場的一根磚柱上頭刻字，似乎是她名字的首字母N，違規行為正好被當時正在帶團參觀的意大利導遊巴塔利諾（David Battaglino）錄影存證，並迅速通知了景點保安人員。

巴塔利諾向羅馬《共和國報》表示，當時附近群眾對這名女孩大聲喊叫，她意識到自己的行為激怒了其他人後，她聳了聳肩，做個鬼臉就離開了。巴塔利諾說，雖然這是他第一次錄到破壞羅馬鬥獸場的行為，但過去60年來他已經見過數十次，還有人敲下一部份牆壁帶走，「有一次他們甚至因為我責罵了一個男童，而朝我吐口水。」

巴塔利諾表示，當時他帶領的旅行團中有一名遊客用手指着那名少女，遊客們目睹一切並拍手鼓掌，巴塔利諾諷刺地問她需不需要全部人為她鼓掌叫好，最後他也找到少女的父母，並告訴他們女兒所做的行為是違法的，但據說對方父母以「惱怒的手勢」把他趕走。

巴塔利諾說，他當場拍下這家人的照片並拿給保安看，保安人員直接報警處理，被質問的父母還辯稱「她只是個小女孩（little girl），她沒有做錯甚麼。」不過，據當地媒體報道，17歲少女與父母隨後被帶到羅馬威尼斯廣場的警局總部接受訊問，像這類破壞古蹟文物的行為最高可能被處1.5萬歐元（約港幣13.1萬元）罰款或2年到5年的有期徒刑。

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