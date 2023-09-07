英國涉恐怖犯罪前士兵越獄　警方全國搜捕　機場提升安檢致延誤

英國一名涉及恐怖主義犯罪的前陸軍士兵，9月6日自倫敦成功越獄，當局展開全國搜捕，並向機場及港口發警報要求戒備。受事件影響，各機場提升保安及額外安檢，倫敦、曼徹斯特、格拉斯哥機場大排長龍，有機場因此出現延誤。



21 歲逃犯卡萊夫（Daniel Abed Khalife）因涉及恐怖主義和《官方機密法》罪行，原被還押於倫敦旺茲沃思監獄（HM Prison Wandsworth）等候審判。

從監獄廚房逃走 藏身貨車底

消息指出，他上午8時前自監獄廚房逃走，藏身貨車底部成功越獄。警方指出，卡萊夫身高6呎2吋，失蹤時身穿監獄配發的廚師制服，包括白色T恤、紅白格子長褲和棕色鋼頭靴子。

警方估計，卡萊夫「很可能」仍在首都，但已將搜索範圍擴大到邊境，並向機場和港口發警報要求戒備。 倫敦大都會警察局表示，相信他不會對廣大公眾構成威脅，但仍敦促公眾若發現其行蹤，千萬不要接近，應立即撥打999報警。

軍事基地留詐彈 獲士兵個人資料

卡萊夫因涉及恐怖主義和《官方機密法》罪行而被還押候審，他被指在其駐守的斯塔福（Stafford）軍事基地留下假炸彈。此外，他從國防部聯合人事管理系統取得士兵的個人資料，「可能對準備實施恐怖主義活動的人有用」。

根據法庭紀錄，他在「詐彈」案發生後，今年1月2日自基地失蹤，至1月26日被捕，之後被禁止保釋，預定11月13日開始受審。

出事監獄曾被指有嚴重安全漏洞

英國近年越獄事件不多，2017年以來共有5宗，2010年以來則不足20宗。最近一次涉及恐怖主義囚犯的越獄事件，為1994年一名本身是愛爾蘭共和軍（IRA）囚犯越獄。

另外，英國監獄監察局（HM Inspectorate of Prisons）去年初的報告稱，旺茲沃思監獄2019年曾發生「嚴重安全漏洞導致越獄」的事件，獄方已採取措施防止事件重演。在卡萊夫這次越獄後，該監獄曾被封鎖數小時，但目前限制已解除。