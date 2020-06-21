英國列雷丁斬人案列為恐怖襲擊　疑兇身份曝光　作案動機未明

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英國倫敦以西城鎮雷丁（Reading）一個公園6月20日發生持刀襲擊案，事件造成3死3傷。泰晤士谷警察局（Thames Valley Police）21日發聲明稱已將事件列為恐怖襲擊事件，並交由反恐警察局東南分局（CTPSE）接手調查。據英國媒體報道，疑兇名叫薩阿杜拉（Khairi Saadallah）。

襲擊發生在當地時間20日下午約7時，警方在現場拘捕一名25歲男子。英國天空電視台21日報道，兩名消息人士指，疑兇名叫薩阿杜拉，是居住在雷丁、正在尋求庇護的利比亞人。

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管理反恐警察局（Counter Terrorism Policing）的倫敦警察局助理局長巴蘇（Neil Basu）表示，警方未發現跡像顯示有其他人參與在內。

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巴蘇又指，警方對於疑犯行兇動機「遠未確定」，但他補充，事件明顯與較早時在同地點舉行的「黑人的命都是命」（Black lives Matter）和平集會無關。

英國廣播公司（BBC）21日報道，據消息指，被捕男子曾因一項相對較輕的判罪在英國被判入獄。有關罪行非恐怖主義罪行。

案中3名傷者，其中2人已經出院，1人仍然留醫，預料沒有生命危險。

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