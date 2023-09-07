美國向烏克蘭提供新一輪軍事援助　包括首度供應貧鈾彈

美國國防部9月6日宣布向烏克蘭提供新一輪總值1.75億美元的軍事援助，當中包括用於艾布拉姆斯坦克（Abrams）的貧鈾彈（depleted uranium ammunition），是華府首次向基輔方面供應這款具爭議的穿甲彈（armor-piercing munition）。



路透社曾在上週披露華府向烏克蘭提供貧鈾彈的消息，美國國防部6日正式公布有關計劃，並指今次的軍事援助亦包括反裝甲系統、戰術空中導航系統、「海馬斯」（HIMARS）火箭發射系統的補充彈藥。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日訪問基輔，重申對烏克蘭的支持，期間宣布華府提供總值超過10億美元的援助，當中包括國防部提及的1.75億美元軍事援助，以及逾6.65億美元的軍事及民間安全援助，以及數以百萬計美元用於支援烏克蘭防空等領域。

美國國務卿布林肯9月6日訪問基輔，並與烏克蘭外長庫列巴（左）在當地一間麥當勞分店內分享薯條。（Reuters）

除了美國，英國較早時亦向烏克蘭提供貧鈾彈，這款武器使用的貧鈾是製作核武所需濃縮鈾的過程中出現的副產品，比天然鈾的放射性減少六成。鈾是一種密度極高的金屬，它的密度是鉛的1.7倍。它堅硬到在擊中目標時也不會變形。

貧鈾彈的功能與普通穿甲彈類似，但因用上貧鈾合金的高硬度、高比重和高熔點並以動能來穿透目標，對坦克等裝甲構成極大威脅。但根據聯合國環境規劃署的說法，貧鈾是「一種具有化學和放射性污染的重金屬」。穿甲彈擊中目標後除了爆出金屬碎片，還有鈾塵。人體吸入或攝取它之後，對其傷害的潛伏期較長。貧鈾也會長期污染環境、人的食物鏈。

聯合國環境署在2022年發布的《烏克蘭衝突環境影響》報告中指出炸彈中的貧鈾和有毒化學物質可能會導致皮膚受刺激、腎衰竭，並增加癌症風險。