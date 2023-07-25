在基輔，戰爭跡象顯而易見，但日常生活也沒中斷

在基輔，戰爭持續的跡象非常明顯，但日常生活仍未中斷。

2023年6月，我前往烏克蘭首都基輔探望一位老朋友，並希望更好地了解與俄羅斯的持續戰爭如何改變烏克蘭人的日常生活。

我花時間與各種各樣的人交談，包括士兵、平民和牧師。

基輔人生活在近乎持續的戒備狀態中，空襲警報時常響起，但其他方面的生活仍在繼續。

作者為南佛羅里達大學跨學科全球研究學院教學副教授，俄羅斯、歐洲和歐亞研究所副教授Tatsiana Kulakevich



作為一名研究東歐問題的學者，我認為讓世界其他地區的人們了解烏克蘭的生活狀況以及一些烏克蘭人對俄羅斯全面入侵烏克蘭17個多月後仍在持續的沖突的感受非常重要。

烏克蘭的日常

當基輔街頭上空響起空襲警報時，一些人會尋找避難所，但另一些人則從未這樣做。人們用手機掃描Telegram聊天論壇，該論壇從早到晚監控無線電波，以了解即將到來的是何種導彈或無人機。然後，他們決定如何應對。

2023年6月17日，烏克蘭基輔一個慈善巿集內人們坐着聊天。（Getty）

起初，當空中警報響起時，我依靠周圍的人幫助確定行動方案。但幾天後，我開始轉向相同的Telegram頻道，以便更好地判斷情況的潛在嚴重性。

基輔的大多數餐館、咖啡館和其他商業機構仍在營業。在溫暖的夏日，當我路過這些地方時，常常擠滿了顧客。一個周末，我甚至看到了擁擠的蹦極活動，人們從基輔第聶伯河上的一座人行橋上跳下。晚上，我看到人們悠閒地散步，在劇院外排隊。臨近午夜，人們紛紛回家遵守政府實施的宵禁。

2023年6月28 日，一名男子在烏克蘭基輔的一座俯瞰第聶伯河的橋上表演。（Getty）

基輔的戰爭痕跡也很明顯。

我看到歷史古跡被沙袋保護起來，以防空襲。我走過歷史悠久的基輔米哈伊里夫斯卡廣場上作為戰利品展示的燒焦俄羅斯坦克。我看到被摧毀的住宅民居，這是導彈襲擊的結果，我還看到許多用來封鎖道路的大型金屬坦克陷阱--通常被稱為「刺猬」。一些人駕駛的汽車被炸得滿是彈孔。

黃色和藍色—烏克蘭國旗的顏色—在整個城市的圍欄和廣告牌上很常見。基輔獨立廣場的草地上也插著烏克蘭小國旗，每面國旗上都寫著一個在戰爭中喪生者的名字。支持烏克蘭的其他國家的國旗也插在那。

烏克蘭人想要什麽

我會見了一些志願者，他們通過籌款為受傷士兵的家人提供幫助或購買軍事裝備，以此支持烏克蘭軍隊。我與渴望重返前線的士兵們進行了交談，有些士兵在傷愈後就重返了前線。一名士兵描述了他繼續戰鬥的願望。「我的戰友需要我。我不能拋棄他們」他告訴我。另一名戰士說，他想為他的孩子們解放烏克蘭。

美國情報文件顯示，2022年2月至2023年4月間，多達13萬名烏克蘭士兵傷亡。半島電視台援引的美國情報文件顯示，同期有多達22.3萬名俄羅斯士兵喪生。

迄今為止，烏克蘭通過征召18歲以上的男子入伍來補充兵員。烏克蘭軍隊還依靠自願參戰者。烏克蘭獨立研究機構基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）的數據顯示，約84%的烏克蘭人在2023年5月表示，他們不準備向俄羅斯作出領土讓步。

2023年6月5日，「泡泡」咖啡館的員工在烏克蘭基輔市中心為有需要的人提供免費餐點。從去年4月開始，該咖啡館的員工開始這個志願服務。（Getty）

根據自2022年2月起實施的現行戒嚴法，18至60歲的烏克蘭男子一般不得出國，因為軍隊可能會征召他們服役。

一些適齡男性正在躲避動員。在前往基輔的途中，火車上的一名婦女告訴我，一些烏克蘭男子對軍隊的召喚置之不理。她解釋說，她的一位男性親戚因為害怕出現在公共場所而無法在火車站與她見面。

與此同時，烏克蘭人也仍在尋求西方的外部支持，希望包括美國在內的國家加入共同防禦條約，使其有義務派遣自己的軍隊。根據基輔國際社會學研究所的數據，約89% 的烏克蘭人希望烏克蘭在2023年5月成為北約成員國。

2021年，只有48%的烏克蘭人支持烏克蘭加入北約。而在2022年，83%的烏克蘭人表示希望加入北約，創下歷史新高。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在 2023年7月中旬的北約峰會上繼續推動北約加快烏克蘭的入會申請進程。包括美國在內的北約成員尚未確定決定烏克蘭能否加入北約這一軍事和政治聯盟的明確時間表。

烏克蘭人是否到了崩潰的邊緣？

全面入侵已超過500天，俄羅斯仍在繼續對烏克蘭發動導彈和無人機襲擊。地面戰鬥依然激烈。

根據基輔國際社會學研究所（Kyiv International Institute of Sociology）的數據，2023年5月，78%的烏克蘭人表示，自 2022年2月以來，他們的近親或朋友已經受傷或死亡。我在基輔的一家醫院裏見到了一位受傷士兵的妻子。她的丈夫失去了脾臟和一個腎。這位婦女解釋說，她的丈夫說，朋友們來探望他讓他感覺更好，他認為這增加了他完全康復的機會。

我注意到一些人對戰爭持續時間的擔憂。一天在基輔散步時，我遇到一位46歲的婦女，她說她認為戰爭可能會持續到2024年或更久。但她表示相信烏克蘭人會願意繼續戰鬥。「已經死了這麽多人。我不擔心烏克蘭人面對俄羅斯人的攻擊會感疲倦。」她解釋說。

一位領導著一個為士兵提供軍事和財政支持的非營利組織的志願者重申了這一觀點。「當然，每個人都有崩潰的時候，但現在已經沒有退路了。我認識很多士兵，如果戰爭持續下去，他們準備戰鬥，哪怕是幾年」這位志願者說。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。