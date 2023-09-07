Bharat︱印度改國名風波　反映民族主義佔據社會主流地位？

印度可能把國名更改為巴拉特（Bharat，又譯婆羅多）在國際引起關注，也在國內出現爭拗。為何要改名？中國現代國際關係研究院南亞所副所長王世達9月7日在環球網撰文指，此詞可彰顯印度文明尤其是印度教悠久歷史，又指官方頻繁使用此稱謂，顯示印度教民族主義已在社會佔據主流意識形態地位。



印度即將舉行二十國集團（G20）峰會，印度向各國領導人發出的邀請函把印度稱為巴拉特，令外界估計印度有意更改英文國名，由於國名India源自英國殖民時代，此舉也被視為「去殖化」。當地主要在野黨則反對國家改名。

印度總理莫迪（Narendra Modi）2023年8月25日與希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis，不在圖中）在希臘總理府出席聯合記者會並發言。（Reuters）

王世達在文章稱，婆羅多（即巴拉特）屬梵語和印地語詞彙，近年包括印度執政人民黨在內的印度教民族主義勢力，頻繁使用此詞取代「印度」，意圖非常明顯，因此詞可以彰顯印度文明尤其是印度教的悠久歷史，具有明顯印度教色彩，相反「印度」一詞由過去英國殖民當局提出，屬「奴役制度象徵」。

他談到印度教民族主義者主張重建和恢復「印度教統治的印度」，2014年以來印度人民黨聯邦和地方選舉中一再連任，基本實現民族主義勢力三大目標，即廢除印控克什米爾地區的特殊地位、在阿逾陀清真寺原址上修建印度教的羅摩神廟，還有制定統一的公民法典。

文章指當前印度教民族主義已成為印度社會主流意識形態，且可能進一步加強，無論印度人民黨會否在議會正式動議更改國名，印度的印度教民族主義色彩都是愈來愈濃，印度憲法規定的「世俗主義」原則似乎正在愈來愈遠。