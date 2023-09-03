印度就稻米出口頒禁　亞洲米價升至15年高　多國急出招應對

印度8月宣布除蒸穀米和印度香米外，禁止其他種類的大米出口。緬甸也限制大米出口2個月。這導致遠在海外的印度商店有人搶購，米價因此走高，已升至15年高位。包括泰國、馬來西亞及菲律賓被迫出招應對。



印度2024年初舉行全國大選，政府要在選前抑制大米價格與通脹，因此禁止大部份大米出口。好些國家隨即要求印度給予他們大米出口配額。

印度上週末對蒸穀米（又稱半熟米）和香米實施加限制後，亞洲大米價格8月30升至近15年來高位附近。

新加坡《聯合早報》引述泰媒稱，泰國大米出口商協會名譽主席楚吉（Chookiat Ophaswongse）8月27日說，泰國大米最新售價已公布，從原來每噸1.2萬泰銖（約2,676港元），升至每噸2萬（約4,460港元）至2.15萬泰銖（約5,577港元），漲幅達26.5%。

泰國米商正密切關注印度會賣米給哪些國家，因這將影響全球米價。楚吉說，泰國2023年大米出口目標仍是800萬噸。但如菲律賓和印尼等主要大米進口國成功從印度採購大米，泰國可能無法達標。

儘管泰國目前正面臨厄爾尼諾現象，政府禁止農民種植雙季水稻，但大米價格高升卻促使他們繼續種植。

泰國每年出產約2,000萬噸大米，一半供內銷，另一半供出口。

圖為2012年10月1日，一名男子在緬甸仰光郊外迪拉瓦（Thilawa）經濟區附近的稻田裏工作。（Reuters）

馬來西亞增供應

馬來西亞政府出手干預，通過「本地白米專項計劃」將國產白米供應提高20%，穩定國內市場供需與價格。

該國國家稻米公司（BERNAS）9月1日稱，即日起全面調高所有進口白米價格，每公噸從2350令吉（約3,966港元）增至3200令吉（約5,400港元），漲幅達850令吉（約1,434港元）或36%。這頓時引起民眾擔心，憂白米會大幅漲價。

馬來西亞農業及糧食安全部為安撫民眾以及確保供應充足，2日稱稻米廠商及批發商已同意按照政府指示，增加20%的國產白米供應。

農業部稱，政府希望採取這干預措施能很快恢復國產白米供應量，並會持續監察情況，確供應與價格穩定。

圖為2023年8月4日，一名男子在印度新孟買的一個批發市場上拿着不同的米粒供對比與拍照。(Reuters)

菲律賓設價格上限

菲律賓作為全球一大稻米進口國也受印度與緬甸管控出口與價格拖累，加上有菲律賓有商家被指囤米，米價過去數週大升。政府頒布新的行政命令，設定售價上限，普通白米售價上限為每公斤41披索（約5.7港元）；精磨白米售價上限每公斤45披索（約6.2港元）。

總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）的辦公室表示，米價上限將實行至政府宣布解除。