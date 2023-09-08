會晤澳洲代表團　王毅：中澳要卸下包袱加速　減不必要負資產

中共中央政治局委員、外長王毅9月7日在北京會見中澳高級別對話第七次會議澳方代表團。王毅表示中澳雙方不僅要重整行裝再出發，更要卸下包袱加速度，減掉不必要的負資產，增添更多的正能量。



中國外交部7日指，王毅說中澳關係曾長期走在中國同西方國家前列，兩國經濟高度互補，人民相互友好，沒有歷史遺留糾紛和重大現實利益衝突，中方對澳政策保持連續性、穩定性，將繼續堅持中澳全面戰略夥伴關係這一重要定位，同澳方一道，推動中澳關係健康穩定可持續發展，為兩國人民帶來更多利益，為地區和平穩定發展作出中澳貢獻。

他稱中澳高級別對話為雙方加深互信、拓展合作、增進友誼發揮應有作用，希望雙方繼續用好這一平台，增進兩國人民互相了解和友好感情，為中澳關係改善發展作出新貢獻，增添正能量。

王毅表示去年是中澳建交50周年，今年雙方站在又一個50年新起點，回看過往，展望未來，如果以百年時間跨度審視雙邊關係，過去幾年發生的波折困難並不能定義雙邊關係的本質，更不能因此阻擋中澳合作的步伐。

他稱同時有必要從中汲取有益的經驗和教訓，一要客觀、冷靜、友善看待對方，不干涉對方國家內部事務，通過溝通增進了解，妥善處理彼此差異。

他稱二要堅持中澳是夥伴而不是對手，認清中國的發展對澳洲是機遇而不是威脅。三要獨立自主推進中澳關係，不受第三方的影響或干擾。

他又指在兩國領導人的戰略指引下，雙方不僅要重整行裝再出發，更要卸下包袱加速度，減掉不必要的負資產，增添更多的正能量，全面梳理各領域合作，推動中澳全面戰略夥伴關係行穩致遠。

中國外交部引述澳方代表團團長、前貿易部長埃莫森等表示，澳中經濟互補性強，雙方有著廣泛共同利益，合作覆蓋經貿、服務業、教育、人文、氣變等諸多領域。

他稱很高興看到澳中關係在經歷曲折後日趨成熟，澳方始終視中方為重要合作夥伴，願同中方開展建設性、坦誠對話，相互理解、管控分歧，發展長期穩定的澳中關係，雙方還應重振多邊機構中的合作，共促貿易投資自由化便利化，共同致力於兩國和世界福祉。

王毅表示中澳都是多邊貿易體制的支持者和推動者，願同包括澳方在內的各方一道，共建亞太共同體，推動全球化朝着普惠開放共贏方向發展。