朝鮮75周年國慶　習近平普京向金正恩致賀電

9月9日是朝鮮「九九節」，即建政紀念日（國慶日）。根據報道，朝鮮9日凌晨開始在首都平壤金日成廣場舉行閱兵式，中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）也在這天向朝鮮領袖金正恩發賀電。



習近平致賀電

俄衛網引述朝鮮之聲指，金正恩9日收到習近平的賀電，習近平向金正恩、朝鮮勞動黨、朝鮮政府和朝鮮人民祝賀朝鮮國慶75周年。

習近平表示，75年來，朝鮮在社會主義建設方面取得進步，相信在金正恩的領導下，朝鮮的社會主義將邁上新台階，中方願同朝方加強戰略交流，全面發展雙邊關係。

普京致賀電

報道亦稱，普京9日致賀電給金正恩，就朝鮮成立75周年向金正恩致以衷心祝賀。普京指，自蘇聯承認在朝鮮土地上出現新的主權國家以來，俄朝關係一直建立在友好、睦鄰和相互尊重的基礎之上。

朝中社9日也報道，金正恩與中方代表團會談，就進一步加強多方面合作交換意見。

李鴻忠出席朝鮮駐華使館國慶招待會

中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠8日在京出席朝鮮駐華使館舉辦的朝鮮國慶75周年招待會期間，在致辭中熱烈祝賀朝鮮建國75周年並表示，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中國黨和政府堅定不移的方針，中方願同朝方一道，落實好兩黨兩國最高領導人重要共識，推動中朝關係取得更大發展。

朝鮮駐華大使李龍男則表示，朝方願同中方攜手努力，不斷鞏固發展朝中傳統友好合作關係，推動兩國社會主義建設事業取得新成就。