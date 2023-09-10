G20峰會｜李強與米歇爾場邊會面　稱中國發展對歐洲是機遇非風險

中國國務院總理李強9月10日上午在印度新德里出席二十國集團（G20）峰會期間，與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）舉行場邊會面。李強稱，中歐作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，雙方關係關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮。



李強表示，中國與歐洲分處亞歐大陸兩端，沒有地緣政治衝突，更沒有根本利害衝突。他說中方希望歐洲繁榮穩定，願同歐方一道，堅持中歐夥伴關係定位，進一步加強對話交流，加深互利合作，妥處敏感問題，推動中歐關係持續健康穩定發展，為變亂交織的世界注入更多穩定性和正能量。

他指雙方應加強戰略引領，2023年是中歐建立全面戰略夥伴關係20周年，他期待同米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）共同主持新一輪中歐領導人會晤。

李強稱中國的發展對歐洲是機遇不是風險，雙方要持續開放合作，更好互利共贏，不管是現在還是將來，中國都是歐洲可以信賴的朋友和夥伴，中方願同歐方加強對話協商，探討建立相關機制，提升中歐經貿關係的可靠性、穩定性，歡迎更多歐洲企業赴華投資興業。

米歇爾說，歐盟願做中國真誠、可信、建設性的朋友和夥伴。他指中國繁榮對歐盟和全世界都是一件好事，歐盟無意遏制中國發展，歐方堅持一個中國原則，願與中方共同努力，辦好歐中領導人會晤，加深各領域對話合作，攜手應對氣候變化、公共衛生、安全與穩定等全球性挑戰。