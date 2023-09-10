印度新德里G20峰會閉幕　俄羅斯：會議是印度與全球南方的成功

印度總理莫迪（Narendra Modi）宣布二十國集團（G20）領導人峰會閉幕。是次會議意外的成果之一，是各方就聯合公報措辭達成一致意見。俄羅斯讚揚這一共識——內文沒譴責莫斯科發動戰爭侵烏，而是呼籲成員國避免使用武力。



新德里G20峰會10日結束，印度將集團主席國職位移交給巴西，而美國則將輪值主席國職位移交給巴西。

莫迪要求該組織領導人在11月舉行一次虛擬會議，審查剛在週末宣布的政策建議和目標的進展情況。

G20在9日通過一份領導人宣言，避免譴責俄羅斯發動戰爭，但強調了衝突給人類帶來的痛苦，並呼籲所有國家不要使用武力奪取領土。

這一共識來得令人意外。在峰會召開前的幾週內，各國對戰爭看法分歧有可能使會議脫軌：西方國家要求成員國譴責莫斯科侵烏，而俄羅斯則稱將阻止任何不反映其立場的決議。

俄印關係：印度新德里G20峰會2023年9月9日舉行，圖為印度總理莫迪歡迎抵達出席的俄羅斯外長拉夫羅夫 。（俄外交部 via Reuters）

俄羅斯代表團團長、外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，這次峰會對印度以及南半球發展中國家來說都是一次成功。

他在新聞發布會上表示，全球南方國家在談判中的立場有助於防止G20議程因烏克蘭問題而黯然失色。他說：「印度真正聯合了來自全球南方的二十國集團成員。」

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）告訴記者，峰會宣言「很好地維護了國家不能使用武力獲取領土或侵犯其他國家的領土完整、主權或政治獨立的原則」。

德國和英國也讚揚該決議，但烏克蘭表示「這沒什麼值得驕傲的」。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）10日稱表示，為解決國際經濟問題而成立的二十國集團不一定是指望在烏克蘭戰爭問題上取得外交進展的地方。不過，他在新聞發布會上表示，G20宣言並不是俄羅斯的外交勝利，因俄羅斯在峰會上被孤立。

日本首相岸田文雄表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略可能會動搖G20的基礎。

非洲聯盟旗幟

峰會還承認有55個成員國的非洲聯盟為G20常任理事國，突顯了該集團在全球南方的代表性。

拉夫羅夫還表示，如俄羅斯的要求得到滿足，俄羅斯將重返允許烏克蘭出口糧食的黑海協議。莫斯科7月退出協議，原因是莫斯科不滿西方在取消對俄羅斯產糧食和化肥的制裁以及重新將俄納入SWIFT體系方面無甚進展。

峰會文件呼籲烏克蘭和俄羅斯的糧食、食品和化肥安全流動。