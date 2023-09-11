九一一22周年｜梅德韋傑夫：恐怖分子會用核或生物武器再襲美國

俄羅斯安全委員會副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）9月10日表示，美國的「全球性粗野行為」可能會引發類似當年9·11 事件的新恐怖襲擊，不過恐怖分子會使用核武器或生物武器。



根據俄衛網，梅德韋傑夫10日在Telegram稱，似乎大家都已習慣西方國家尤其是美國的粗野和令人厭惡的自戀，習慣了他們在任何問題上的全球性粗野行為，但有時這種行為還是會引起憤怒。

梅德韋傑夫指出：「我不想（說不吉利的話）惹火上身，但他們會等到某個時刻，發生恐怖分子再次對他們實施2001年9月11日那樣的襲擊，不過這次會用核武器或生物武器。」

他認為，或者某個核國家的領導人神經一緊張，決定使用大規模殺傷性武器。

梅德韋傑夫補充稱：「此外，核俱樂部正在不斷擴大，其中很大一部份國家不受任何義務約束。」

九一一事件

2001年9月11日，2架被恐怖分子挾持的客機撞上紐約世貿中心雙子塔，將兩座大廈完全摧毀。另1架被恐怖分子控制的飛機撞上位於華盛頓的美國國防部大樓西翼，第4架被恐怖分子劫持的客機在賓夕法尼亞州匹茲堡附近墜毀。

政府數據顯示，紐約2749人死亡，華盛頓189人死亡，賓夕法尼亞州44人死亡。