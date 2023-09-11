拜登訪越｜美越政府撇清對華「敵對」西方媒體仍聒噪

美國總統拜登在結束二十國集團領導人峰會（G20）的行程後訪問越南。拜登此行最大亮點就是，越美兩國同意將雙邊關係提升為最高級別的「全面戰略夥伴關係」。越美兩國原本是「全面夥伴關係」，也就是說，此次一下跳升兩級。比肩中國、俄羅斯同越南一樣的最高級別外交關係。



「全面夥伴關係」，顯然是拜登期望的政治成果，白宮早早就開始渲染。然而值得注意的是，與西方媒體鋪天蓋地的炒作「拜登想把越南拉上他的反華戰車」不同，拜登政府和越南政府都有意想降低對中國的影響。拜登在當天的新聞發布會上聲稱，「我不尋求遏制中國，我只是想確保我們與中國的關係是穩定向上的。我們有機會加強在世界各地的聯盟，以維持穩定。這次訪問是為了加強『印太合作』，讓越南與美國更親密。這不是為了圍堵中國，而是要建立穩定的基礎。」拜登聲稱，他「真誠地」尋求改善美國與中國的關係，美國「希望中國在經濟上取得成功」，但前提是要遵守所謂的「國際規則」。

而越南這邊更是謹慎。在美軍列根號航母造訪越南的時候，美國就開始大張旗鼓地炒作美越關係升級，當時就有不少聲音評價此事，說是美國拉攏越南對抗中國。還沒等中國反應，當時訪問北京的越南總理範明政和越南外長裴青山就立刻表明了他們的態度，說是越南視對華關係為頭等優先。越共中央總書記阮富仲更是公開表示：中越關係始終是越南的「頭等大事」。

2023年9月10日，美國總統拜登抵達越南訪問。（路透社）

此次，就在拜登訪越行程剛剛敲定、訪越專機還未起飛之際，越南就先明確了他們的態度。就在近日，阮富仲親自前往中越邊境「友誼關」口岸視察時，明確了這一表態。他以「友誼關」為例，描述了中越兩國之間形同「同志加兄弟」的特殊傳統友誼，並且再次重申說，越南始終把發展對華關係作為頭等優先事項。

美越政府的姿態，忙壞了美國媒體。儘管拜登一再堅稱，訪問越南不是在針對中國，但美國媒體仍直言，接觸越南顯然是拜登政府「圍堵中國」戰略的一環。美聯社指出，華盛頓想要通過提升與越南的夥伴關係來「對抗中國影響力」，美國公司也試圖尋找中國產品的「替代品」。

《紐約時報》稱，儘管拜登在公開發言中否認有任何「敵對意圖」，但他近期外交政策的「潛台詞」都是「遏制中國」。在過去幾個月裏，拜登政府擴大了與澳洲、印度和菲律賓的合作，還試圖與日本和韓國構築「三方聯盟」關係。

2023年9月10日，美國總統拜登與越南共產黨中央總書記阮富仲帶領幕僚們進行會談，越南同意將越美關係升級至全面戰略夥伴關係。（路透社）

美國媒體扣把越南變成「反華橋頭堡」的帽子很容易，但實難以理解中越關係既有共同利益，也有擱置爭議。國與國之間的關係，不是小孩過家家，不是簡單的好與不好。

比如在南海問題上，中越兩國之間就存在一些分歧。就在前段時間，越南還因為「九段線」大動干戈，大肆封禁涉及「九段線」的影視作品。而這也給沒過造成了誤解，認為能夠挑撥中越關係，把越南變成他們在南海的「打手」。但從實際情況出發，中越兩國在南海問題上存在爭議，但這顯然是中越兩國之間的雙邊問題，不希望美國這個域外國家插手。這一點，不僅中國清楚，越南也非常清楚。

事實上，拜登為了能夠拿下美越關係的升級，還是做了不少鋪墊。今年3月，波音、SpaceX、Netflix、輝瑞、雅培、花旗銀行、Meta、亞馬遜等52家涉及醫療保健、航空航天、數字經濟、電子商務等多個領域的美國大型企業來到越南尋找投資機會。英特爾、可口可樂、蘋果等美國領先企業仍在繼續通過直接或間接投資的方式向越南市場注入資金。

美國只看見了中越之間的矛盾，卻並不了解中越間的聯繫到底有多深。雖說美國是當前越南最大的出口國，但中國卻是越南最主要的，進口商品的原料國。雖說中美和越南的經貿都很緊密，但越南和中國的關係還是更勝一籌。

2023年9月10日，美國總統拜登與越南共產黨中央總書記阮富仲帶領幕僚們在越共總部進行會談。阮富仲稱，越南同意將越美關係升級至全面戰略夥伴關係。（Reuters）

越南計劃與投資部外國投資局數據顯示，今年前7月，中國在越南的註冊資本總額超過23.3億美元。中國超過日本，在對越南投資的國家和地區中排名第三。在新批項目數量方面，中國以325個項目位居第一。

更不要說，中國連續多年是越南第一大貿易伙伴、第一大進口市場和第二大出口市場。2022年，中國與越南貿易額達到2349.2億美元，按年增長2.1%，中國向越南出口達1469.6億美元，按年增長6.8%。

對於越南而言，在「一帶一路」倡議下，在全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、東盟—中國自貿協定升級（ACFTA）等一系列區域經濟政策驅動下的實際獲益頗豐，這遠比拜登到訪雙邊關係升級所帶來的更實在。如此，對於越南而言，自然還是會把對華關係視為頭等優先。