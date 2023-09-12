911恐襲22周年　拜登打破慣例赴阿拉斯加出席紀念活動

911恐襲22周年，美國總統拜登（Joe Biden）在結束對印度和越南為期5天的訪問後，將於阿拉斯加出席紀念活動，在安克雷奇( Anchorage）軍事基地會見1,000多名軍人、救援人員及其家人發表講話。拜登這次行程打破慣例，總統多年來均會出席華府或紐約的紀念活動。



紐約世貿中心遺址的「911國家紀念博物館」（National September 11 Museum），副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表出席紀念儀式。參加紐約活動的還有佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），他在共和黨總統初選中的對手、前總統特朗普（Donald Trump）發布了一段視頻，誓言「我們永遠不會忘記911受害者」。

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在維珍尼亞州的五角大樓，以及聯合航空93號班機墜機的賓夕凡尼亞州尚克斯維爾（Shanksville），亦按常舉行了紀念活動。

2023年9月11日， 第一夫人吉爾( Jill Biden) 與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley ）出席了在五角大樓的紀念活動，並向紀念碑獻花。（路透社）

2001年9月11日，恐怖分子騎劫4架客機，其中3架先後撞向世貿中心兩座大樓，以及維珍尼亞州的國防部大樓，第4架就在賓夕法尼亞州墜毀，連串事件共造成近3,000人死亡。