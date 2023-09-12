利比亞「魔鬼洪水」毀掉德爾納市四分之一　約2,300死5,000人失蹤

利比亞東部9月11日發生毀滅式水災，東部城市德爾納（Derna）約四分之一被摧毀。新華社12日引述利比亞團結政府衞生部稱，風災導致堤壩崩塌造成的水災，已致德爾納市2,300人死亡、5,000人失蹤。



地區政府12日稱表示，紅十字會及紅新月會說利比亞多地恐有1萬人在水災中失蹤。

利比亞水災：利比亞遭受強力風暴和暴雨襲擊後水壩決堤，引發毀滅性的洪水。圖為2023年9月12日路透社發布自網上影片取得截圖，顯示位於德爾納附近的一個已潰堤的堤壩。（Reuters）

更多受災水壩出事前的衛星圖片：

在暴風雨丹尼爾橫掃大西洋後，單在德爾納市已有至少1000具屍體被發現，官員預計死亡人數將更多。

一名正在前往該市的路透社記者12日稱，德爾納這個本約有12.5萬人口的城市已面目全非，放眼所見全是被沖至反轉的汽車、大量樹木被沖倒，以及無數被大水淹浸、已是人去樓空的民房。

民防部長希姆沙（Hichem Abu Chkiouat）通過電話告訴路透社：

我從德爾納回來。這是非常災難性的。到處都有屍體躺着——海裏、山谷裏、建築物下方。 民防部長希姆沙

他說：

在德爾納發現的屍體數量超過1,000具。我毫不誇張地說，這座城市的25%已消失了。很多很多建築物都倒塌了。 民防部長希姆沙

希姆沙後來告訴半島電視台，隨着失蹤人數不斷增加，他預計全國死亡總人數將超過 2,500人。但從最新消息看來，單在德爾納已有5,000人失蹤，其他地方的災情恐更嚴重。

利比亞水災：利比亞遭受強力風暴和暴雨襲擊後水壩決堤，引發毀滅性的洪水。圖為2023年9月11日Al-Mukhaili在發生洪災後一儼如澤國，變成一片泥黃色。（Reuters）

運送救援物資的車隊已在開往德爾納途中。國際承認的的黎波里（Tripoli）政府並不控制該國東部地區，但都已向德爾納運送物資賑災，至少一部飛機已從西部城市米蘇拉塔（Misrata）起飛。

包括美國在內的國家已承諾提供協助。