利比亞同遭「500年一遇」水災？　內戰遺害陷更大於災難

風暴丹尼爾(Daniel)日前席捲地中海,控制利比亞東部的利比亞國民軍(LNA)11日表示,當地引發的洪水已造成逾2,000人喪生、多達6,000人失蹤。其中,位於利比亞首都的黎波里(Tripoli)以東900公里的德爾納(Derna)受水壩崩塌影響,多個社區沖毀,大量居民被沖走。



這個處於東西分裂的非洲國家,面對前所未有、「500年一遇」級別的水災,恐難以應對救災工作。



+ 6

丹尼爾於10日吹襲利比亞東部多地,帶來暴雨並導致嚴重水浸,沿海城鎮德爾納和班加西(Benghazi)受災最為嚴重,德爾納的水位更達3米之高,有建築物及道路受損。從當地電視台和社交媒體上的畫面可見,當地變成澤國,不少道路受損及民房倒塌,滿目瘡痍。不過,由於德爾納的電信網路癱瘓,故當局很難評估確切的死亡人數和破壞程度。

利比亞緊急救護管理局局長Osama Aly向美媒表示,德爾納的損壞嚴重,電話線路也中斷了,使救援工作變得更加複雜,工人無法進入當地。他指出國家沒有很好地研究天氣條件、海水水位和降雨量、風速,也沒有疏散可能位於風暴路徑上和山谷中的家庭,並坦言:「利比亞對這樣的災難毫無準備,我們從未經歷過如此嚴重的災難。」

+ 3

利比亞東部政府總理哈馬德(Osama Hamad)、救援委員會負責人和其他部長已前往德爾納視察,評估損失程度;東部議會周一宣布哀悼3天,並將德爾納定為災區。目前救災工作仍在進行,利比亞當局宣布進入極度緊急狀態,關閉學校和商店,並實施宵禁。LNA發言人米斯馬里(Ahmed Mismari)在電視上表示,德爾納上方的水壩崩塌,「整個社區及其居民都被捲入大海」,當局呼籲國際施援。

由總理德拜巴(Abdul Hamid Dbeibeh)領導的民族團結政府(Government of National Unity,GNU)控制的西部當局,則要求有關部門保持警惕,應對風暴災害。利比亞社會事務部已開始向災民提供緊急援助。

總理德拜巴(Abdul Hamid Dbeibeh)要求有關部門保持警惕,應對風暴災害。(Reuters)

聯合國駐利比亞辦事處表示,正密切關注這場風暴造成的災情,並將提供緊急救援援助。據聯合國人道主義事務協調廳(United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs)的資料顯示,該國上一次發生大規模水災是2019年,造成西南部4人死亡。

莫財加基建落後難獨力應付?

這次風暴和水災不僅是利比亞「從未經歷」的災情,對這個至今政局仍然不穩的北非國家而言,更是一個相當艱難的挑戰。自2011年推翻獨裁者卡達菲(Muammar Gaddafi)後,利比亞爆發長達數年的內戰,並分裂為東、西兩個對立的政府,當地的基礎設施在缺乏維護的情況下早已搖搖欲墜,公共服務近乎崩潰。

近年,利比亞衝突各方在國際斡旋下,進行了經濟、政治、軍事的三軌對話,並簽署了永久停火協議,促成內戰終結。然而,其內部分歧依舊存在,包括前卡達菲的追隨者、反卡達菲的改革派支持者、極端伊斯蘭武裝等,各派勢力幾乎不可調和。2021年12月,該國原本要進行總統選舉,惟因各方無法達成共識而遭無限期押後。

利比亞目前處於政局不穩狀態,面對今次災情恐無力應對。(Getty)

去年2月,前內政部長巴沙加(Fathi Bashagha)被部分派系推選為新總理,但原本被罷免的總理德貝巴(Abdulhamed Dbeibah)拒絕交權,故利比亞出現「一國兩府」現象。同年7月,利比亞民眾開始上街示威,抗議物價上漲、供電不穩,以及當地政局的持續難解,甚至有示威者於眾議院縱火破壞。

現時,巴沙加是軍閥哈夫塔爾(Khalifa Haftar)等勢力支持的總理,德貝巴則是聯合國與國際社會承認的利比亞總理,基本上延續了內戰時期的分立局面。縱然今年局勢相對穩定,讓聯合國擴大對利比亞各方共組聯合政府的呼籲,但目前各方都不願意妥協且擁兵自重,仍難建統一的國家。

禍不單行的是,中東地區近年受極端氣候的影響尤為顯著。由於印度洋持續變暖,2022年的阿拉伯半島出現了高於平均水平的降雨,阿富汗、埃及更是發生了洪災,作為埃及鄰國的利比亞今次亦無可避免。

對這些國家來說,極端氣候著實是個不少的考驗。因為除了海灣石油國家外,大多中東國家長年苦於捉襟見肘的財政預算、嚴重落後的基建設施,以至面對極端氣候侵擾時,往往只能被迫手忙腳亂,無力應付。而對處於內戰的利比亞而言,這次嚴重的水災更是無情的打擊,值得國際社會的高度關注。