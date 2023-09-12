利比亞同遭「500年一遇」水災？　內戰遺害陷更大於災難

風暴丹尼爾（Daniel）日前席捲地中海，控制利比亞東部的利比亞國民軍（LNA）11日表示，當地引發的洪水已造成逾2,000人喪生、多達6,000人失蹤。其中，位於利比亞首都的黎波里（Tripoli）以東900公里的德爾納（Derna）受水壩崩塌影響，多個社區沖毀，大量居民被沖走。



這個處於東西分裂的非洲國家，面對前所未有、「500年一遇」級別的水災，恐難以應對救災工作。



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丹尼爾於10日吹襲利比亞東部多地，帶來暴雨並導致嚴重水浸，沿海城鎮德爾納和班加西（Benghazi）受災最為嚴重，德爾納的水位更達3米之高，有建築物及道路受損。從當地電視台和社交媒體上的畫面可見，當地變成澤國，不少道路受損及民房倒塌，滿目瘡痍。不過，由於德爾納的電信網路癱瘓，故當局很難評估確切的死亡人數和破壞程度。

利比亞緊急救護管理局局長Osama Aly向美媒表示，德爾納的損壞嚴重，電話線路也中斷了，使救援工作變得更加複雜，工人無法進入當地。他指出國家沒有很好地研究天氣條件、海水水位和降雨量、風速，也沒有疏散可能位於風暴路徑上和山谷中的家庭，並坦言：「利比亞對這樣的災難毫無準備，我們從未經歷過如此嚴重的災難。」

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利比亞東部政府總理哈馬德（Osama Hamad）、救援委員會負責人和其他部長已前往德爾納視察，評估損失程度；東部議會周一宣布哀悼3天，並將德爾納定為災區。目前救災工作仍在進行，利比亞當局宣布進入極度緊急狀態，關閉學校和商店，並實施宵禁。LNA發言人米斯馬里（Ahmed Mismari）在電視上表示，德爾納上方的水壩崩塌，「整個社區及其居民都被捲入大海」，當局呼籲國際施援。

由總理德拜巴（Abdul Hamid Dbeibeh）領導的民族團結政府（Government of National Unity，GNU）控制的西部當局，則要求有關部門保持警惕，應對風暴災害。利比亞社會事務部已開始向災民提供緊急援助。

總理德拜巴（Abdul Hamid Dbeibeh）要求有關部門保持警惕，應對風暴災害。(Reuters)

聯合國駐利比亞辦事處表示，正密切關注這場風暴造成的災情，並將提供緊急救援援助。據聯合國人道主義事務協調廳（United Nations for the Coordination of Humanitarian Affairs）的資料顯示，該國上一次發生大規模水災是2019年，造成西南部4人死亡。

莫財加基建落後難獨力應付？

這次風暴和水災不僅是利比亞「從未經歷」的災情，對這個至今政局仍然不穩的北非國家而言，更是一個相當艱難的挑戰。自2011年推翻獨裁者卡達菲（Muammar Gaddafi）後，利比亞爆發長達數年的內戰，並分裂為東、西兩個對立的政府，當地的基礎設施在缺乏維護的情況下早已搖搖欲墜，公共服務近乎崩潰。

近年，利比亞衝突各方在國際斡旋下，進行了經濟、政治、軍事的三軌對話，並簽署了永久停火協議，促成內戰終結。然而，其內部分歧依舊存在，包括前卡達菲的追隨者、反卡達菲的改革派支持者、極端伊斯蘭武裝等，各派勢力幾乎不可調和。2021年12月，該國原本要進行總統選舉，惟因各方無法達成共識而遭無限期押後。

利比亞目前處於政局不穩狀態，面對今次災情恐無力應對。(Getty)

去年2月，前內政部長巴沙加（Fathi Bashagha）被部分派系推選為新總理，但原本被罷免的總理德貝巴（Abdulhamed Dbeibah）拒絕交權，故利比亞出現「一國兩府」現象。同年7月，利比亞民眾開始上街示威，抗議物價上漲、供電不穩，以及當地政局的持續難解，甚至有示威者於眾議院縱火破壞。

現時，巴沙加是軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）等勢力支持的總理，德貝巴則是聯合國與國際社會承認的利比亞總理，基本上延續了內戰時期的分立局面。縱然今年局勢相對穩定，讓聯合國擴大對利比亞各方共組聯合政府的呼籲，但目前各方都不願意妥協且擁兵自重，仍難建統一的國家。

禍不單行的是，中東地區近年受極端氣候的影響尤為顯著。由於印度洋持續變暖，2022年的阿拉伯半島出現了高於平均水平的降雨，阿富汗、埃及更是發生了洪災，作為埃及鄰國的利比亞今次亦無可避免。

對這些國家來說，極端氣候著實是個不少的考驗。因為除了海灣石油國家外，大多中東國家長年苦於捉襟見肘的財政預算、嚴重落後的基建設施，以至面對極端氣候侵擾時，往往只能被迫手忙腳亂，無力應付。而對處於內戰的利比亞而言，這次嚴重的水災更是無情的打擊，值得國際社會的高度關注。