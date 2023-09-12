敘利亞苦於10年內戰遺禍　怎堪洪澇摧殘　古城德爾納慘遭大水重創

利比亞遭受風暴丹尼爾（Daniel）吹襲，大量降雨導致沿海城市德爾納（Derna）上方的水壩決堤，洪水淹浸城市造成大量傷亡，東部軍方組織表示死亡人數恐怕超過2000人，逾5000人失蹤



利比亞政府9月11日宣布把東部昔蘭尼加（Cyrenaica）列為災區，呼籲國際社會給予援助。由於洪水破壞連接德爾納的道路，城市斷水斷電失去對外聯絡，相信死傷人數會繼續飆升。

圖為9月11日，利比亞Shahhat城，另一個遭受洪水重創的地區。洪水有如瀑布下瀉。（Reuters）

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德爾納是一座相當古老的城市，在希臘及古羅馬時期已是當地的主要城市之一。當地不少建築都是在意大利殖民時期建造，流傳至今。有當地官員表示，洪水把一些建築整幢沖毀，有房屋被捲進大海。

利比亞是非洲第4大國，擁有非洲最大的原油儲量，居世界第9位。但自2011年推翻獨裁者卡達菲（Muammar Gaddafi）後，至今局勢仍然不穩，內戰已經結束，但國家分裂成東西兩個勢力。

東部由軍閥哈夫塔爾（Khalifa Haftar）領導的利比亞國民軍（Libyan National Army，LNA）控制，以班加西為據點；西部則是由總理德拜巴（Abdul Hamid Dbeibeh）領導的全國團結政府（Government of National Unity，GNU）控制，以首都的黎波里（Tripoli）為據點。

卡塔爾、阿爾及利亞、突尼斯和埃及表示，它們正在向利比亞東部災區提供緊急支援。