華裔編劇黃哲倫控Meta及OpenAI　指未經授權使用作用訓練AI軟件

Facebook的母公司Meta Platforms及ChatGPT 製造商OpenAI，遭到普立茲獎（Pulitzer Prizes）得主Michael Chabon及曾奪東尼獎（Tony Awards）的美籍華裔劇作家黃哲倫（David Henry Hwang）等多名作家入稟控告，指兩家公司濫用他們的作品來訓練旗下人工智能（AI）軟件。



其他入稟作家包括Matthew Klam、Rachel Louise Snyder、Ayelet Waldman，12日在三藩市聯邦法院入稟控告Meta。他們表示，Meta在未經許可的情況下，使用他們作品為旗下大語言模型Llama 進行訓練，等於從他們的作品中「不當獲利」，因此要求賠償，並要求 Meta 停用未經授權的作品。對於此一訴訟，Meta 發言人暫未回應。

編劇黃哲倫曾以他的創作《蝴蝶君》獲得了東尼獎最佳戲劇獎。（Twitter/DavidHenryHwang）

黃哲倫等人8日已對OpenAI提出同類集體訴訟。訴訟文件提到，書籍、劇作和文章等作品對ChatGPT的訓練來說別具價值，因為它們是「高品質長篇寫作的最佳範本」。

Meta和 OpenAI之前已遭到同類侵權起訴，入稟者包括喜劇演員西爾弗曼（Sarah Silverman）。作家 Paul Tremblay 和 Mona Awad 早前也以未經授權為由起訴 OpenAI。