號稱是第一本「可讀的」AI執筆懸疑小說　實際讀起來感覺如何？

【AI/ChatGPT/小說/文學】自ChatGPT發行以來許多人都嘗試過用AI創作，目前Amazon等電子書平台已經充斥大量AI生成小說，但不少內容難以理解。今年稍早Pushkin Industry出版之《作家之死》（Death of an Author，編譯）被眾多媒體譽為首本可讀的AI生成小說，據作者所稱，內容95%為AI創作而成。實際讀起來，感覺又是如何呢？



《作家之死》封面（Pushkin Inustry）

95%為AI創作而成？

只要使用過AI寫故事，都會知道ChatGPT等語言模型人工智能工具最大弱點是——形式大於內容。大部分時間用以潤色文章內容沒問題，但寫起情節來總是潦草非常，某程度上《作家之死》則是解決了這個問題。小說講述學者Gus Dupin某天突然收到文學大師Peggy Firmin喪禮邀請函，雖然他多年來致力研究其作品，兩人卻是一直素未謀面，所以邀請讓他摸不著頭腦。喪禮過後，Dupin卻突然收到電話指控說他是謀殺Firmin的兇手，更被捲入Peggy Firmin參與研發的AI模型計劃中，於是他嘗試從各種蛛絲馬跡解碼，找出殺死作家真兇。

作家Stephen Marche（Stephen Marche官網）

《作家之死》署名Aidan Marchine，一個融合了作家Stephen Marche以及人工智能的名字，顧名思義作品是人機合作而來——人類負責思考情節，AI工具則負責寫作，其中95%內容都是由AI操刀。Stephen Marche多次為《Wired》、《紐約時報》等知名媒體撰寫AI相關文章，自然了解AI工具弱點。

ChatGPT頁面（Getty）

他在小說後話中透露，自己在著手創作前讀了大量推理名作，為小說設定好情節框架再交由AI處理。最開始是希望風格模仿美國作家Jim Thompson，卻發現不太到位，於是轉戰以雷蒙·錢德勒（Raymond Chandler）風格寫作，總算合適，便套用在小說其餘部分。作品一共使用了三種AI工具：Marche先是在ChatGPT4上輸入基本指令，然後將成品放到Sudowrite生成不同版本，最後用Cohere來寫關鍵句子。

實際讀後感又如何？

那麼作品實際讀起來，感覺到底如何？先說結論：整體來說可讀性確實不俗，沒有尋常AI小說帶來的卡頓感，某些情節算是出乎意料（但這是人類功勞），作為懸疑小說來說大致上過關。儘管如此，小說讀起來難免還是有一陣「AI味」，大概和寫作手法有關。

Margaret Atwood的《侍女的故事》在出版30餘年後，掀起更大迴響。（VCG）

首先是小說用了非常多現實人物：Ian McEwan、Salmon Rushdie、Margaret Atwood等著作等身的名作家都為書中人物Peggy Firmin悼念，你也能看到馬斯克、杜魯道等政商界名人出現，甚至書中一重要人物設定為梅根前男友。一般來說作家都不會在書中使用大量現實人物，至少會避免提及依然在世的人物，一來怕「出戲」，二來若使用不當，可能被提吿誹謗惹來官非。由於是AI執筆，《作家之死》自然是百無禁忌，但不得不說作為讀者，讀起來還是相當不習慣。

《作家之死》這樣描述咖啡：「咖啡的味道就像田野上燃燒之霧氣。」（Unsplash）

可能因為句子由AI寫成，書中不少描寫雖頗有新意，但不少意義不明。譬如這句「咖啡的味道就像田野上燃燒之霧氣。」（“The smell of coffee was like a fog burning off a field.”，編譯）而且有時風格跳脫，譬如在第一章莫名奇妙有一段詳細的烹飪描述，從熱鍋到切蘑菇到收汁鉅細無遺，和情節不太相關，往後章節也不見類似段落，多少有些生硬。（後來了解到AI創作時亦參考了村上春樹寫作風格，便覺得合理了。）

雖說如此，作品不乏佳句，譬如寫歸家下班族時，會這樣描述：「他們像星星一樣散落各處，橫跨城市，暗中排列成隱密的星座。」（“They scattered like stars, to form hidden constellations throughout the city in their clandestine bond. ”，編譯）；有句子亦帶深意，像這句「所有寫作都是一種自我哀悼。」（“All writing is a form of self-eulogy anyway. ”，編譯）作者表示書中最好的句子都是由Cohere寫成，或許可以成為大家下次使用AI時參考。

目前來說，人類作家恐怕還是不可取替。（Unsplash）

小說有不少段落評論AI工具，考慮到創作背景，或者可以當成人工智能一種自我反思。不過，筆者認同《紐約時報》書評人Dwight Garner觀點：《作家之死》沒有「靈魂」。

雖說情節算是有趣，但沒有好小說背後某種生命力，看不到作者對世界的看法，亦不清楚背後有什麼信念，看畢多少有些空虛。當然，AI小說剛剛才起步。Stephen Marche形容自己比起作者，更像Hip-Hop製作人，為小說尋找合適素材、風格，最後成果是製作人品味體現。或許某一天，我們會看到更動人的AI作品，但目前來說，人類作家恐怕還是不可取替。

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