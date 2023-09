號稱是第一本「可讀的」AI執筆懸疑小說　實際讀起來感覺如何？

【AI/ChatGPT/小說/文學】自ChatGPT發行以來許多人都嘗試過用AI創作,目前Amazon等電子書平台已經充斥大量AI生成小說,但不少內容難以理解。今年稍早Pushkin Industry出版之《作家之死》(Death of an Author,編譯)被眾多媒體譽為首本可讀的AI生成小說,據作者所稱,內容95%為AI創作而成。實際讀起來,感覺又是如何呢?



《作家之死》封面(Pushkin Inustry)

95%為AI創作而成?

只要使用過AI寫故事,都會知道ChatGPT等語言模型人工智能工具最大弱點是——形式大於內容。大部分時間用以潤色文章內容沒問題,但寫起情節來總是潦草非常,某程度上《作家之死》則是解決了這個問題。小說講述學者Gus Dupin某天突然收到文學大師Peggy Firmin喪禮邀請函,雖然他多年來致力研究其作品,兩人卻是一直素未謀面,所以邀請讓他摸不著頭腦。喪禮過後,Dupin卻突然收到電話指控說他是謀殺Firmin的兇手,更被捲入Peggy Firmin參與研發的AI模型計劃中,於是他嘗試從各種蛛絲馬跡解碼,找出殺死作家真兇。

作家Stephen Marche(Stephen Marche官網)

《作家之死》署名Aidan Marchine,一個融合了作家Stephen Marche以及人工智能的名字,顧名思義作品是人機合作而來——人類負責思考情節,AI工具則負責寫作,其中95%內容都是由AI操刀。Stephen Marche多次為《Wired》、《紐約時報》等知名媒體撰寫AI相關文章,自然了解AI工具弱點。

ChatGPT頁面(Getty)

他在小說後話中透露,自己在著手創作前讀了大量推理名作,為小說設定好情節框架再交由AI處理。最開始是希望風格模仿美國作家Jim Thompson,卻發現不太到位,於是轉戰以雷蒙·錢德勒(Raymond Chandler)風格寫作,總算合適,便套用在小說其餘部分。作品一共使用了三種AI工具:Marche先是在ChatGPT4上輸入基本指令,然後將成品放到Sudowrite生成不同版本,最後用Cohere來寫關鍵句子。

實際讀後感又如何?

那麼作品實際讀起來,感覺到底如何?先說結論:整體來說可讀性確實不俗,沒有尋常AI小說帶來的卡頓感,某些情節算是出乎意料(但這是人類功勞),作為懸疑小說來說大致上過關。儘管如此,小說讀起來難免還是有一陣「AI味」,大概和寫作手法有關。

Margaret Atwood的《侍女的故事》在出版30餘年後,掀起更大迴響。(VCG)

首先是小說用了非常多現實人物:Ian McEwan、Salmon Rushdie、Margaret Atwood等著作等身的名作家都為書中人物Peggy Firmin悼念,你也能看到馬斯克、杜魯道等政商界名人出現,甚至書中一重要人物設定為梅根前男友。一般來說作家都不會在書中使用大量現實人物,至少會避免提及依然在世的人物,一來怕「出戲」,二來若使用不當,可能被提吿誹謗惹來官非。由於是AI執筆,《作家之死》自然是百無禁忌,但不得不說作為讀者,讀起來還是相當不習慣。

《作家之死》這樣描述咖啡:「咖啡的味道就像田野上燃燒之霧氣。」(Unsplash)

可能因為句子由AI寫成,書中不少描寫雖頗有新意,但不少意義不明。譬如這句「咖啡的味道就像田野上燃燒之霧氣。」(“The smell of coffee was like a fog burning off a field.”,編譯)而且有時風格跳脫,譬如在第一章莫名奇妙有一段詳細的烹飪描述,從熱鍋到切蘑菇到收汁鉅細無遺,和情節不太相關,往後章節也不見類似段落,多少有些生硬。(後來了解到AI創作時亦參考了村上春樹寫作風格,便覺得合理了。)

雖說如此,作品不乏佳句,譬如寫歸家下班族時,會這樣描述:「他們像星星一樣散落各處,橫跨城市,暗中排列成隱密的星座。」(“They scattered like stars, to form hidden constellations throughout the city in their clandestine bond. ”,編譯);有句子亦帶深意,像這句「所有寫作都是一種自我哀悼。」(“All writing is a form of self-eulogy anyway. ”,編譯)作者表示書中最好的句子都是由Cohere寫成,或許可以成為大家下次使用AI時參考。

目前來說,人類作家恐怕還是不可取替。(Unsplash)

小說有不少段落評論AI工具,考慮到創作背景,或者可以當成人工智能一種自我反思。不過,筆者認同《紐約時報》書評人Dwight Garner觀點:《作家之死》沒有「靈魂」。

雖說情節算是有趣,但沒有好小說背後某種生命力,看不到作者對世界的看法,亦不清楚背後有什麼信念,看畢多少有些空虛。當然,AI小說剛剛才起步。Stephen Marche形容自己比起作者,更像Hip-Hop製作人,為小說尋找合適素材、風格,最後成果是製作人品味體現。或許某一天,我們會看到更動人的AI作品,但目前來說,人類作家恐怕還是不可取替。

