麥卡錫發言人：眾議院不會為彈劾調查拜登舉行投票

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的發言人表示，眾議院不會就總統拜登（Joe Biden）的彈劾調查進行投票。



路透社報道，共和黨籍的麥卡錫9月12日對媒體說，他已要求眾議院相關委員會對拜登正式啟動彈劾調查。

麥卡錫說，眾議院共和黨人在有關拜登的兒子亨特（Hunter Biden）海外交易的調查中，發現拜登的行為涉嫌「濫用權力、阻礙司法和腐敗」，眾議院將就此進一步展開彈劾調查。

麥卡錫的發言人貝德納爾同日晚些時候說，眾議院不會就啟動拜登的彈劾調查進行投票。

民主黨籍的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）直斥彈劾調查「荒謬」，他說：「美國人民希望我們做一些使他們的生活變得更好的事，而不是進行這些無端惡鬥和政治迫害。」

白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）周二在社交媒體上否認對拜登的相關指控，批評共和黨人啟動彈劾調查是「最糟糕的極端政治」。薩姆斯還說，眾議院共和黨人近9個月來的調查結果，並沒有發現任何關於拜登不當行為的證據。

彈劾調查是彈劾美國總統之前的程序步驟。按照有關程序，眾議院完成彈劾調查後，如果認定總統存在違法行為，應當形成一份彈劾條款，對總統提起指控。依照法律規定，彈劾條款首先要得到簡單多數眾議員贊成，然後還須得到三分之二以上參議員支持。

共和黨在眾議院僅佔微弱優勢，而參議院是由民主黨控制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

