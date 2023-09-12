金正恩去哪？與普京談什麼？金普會「一個議題」　美國為之不適

朝鮮領袖金正恩10日已下午乘專用列車抵達俄羅斯。此行正值俄羅斯舉行東方經濟論壇期間，兩人未進行場邊會面的計劃。此後金正恩會去什麼地方，以及他將與普京談什麼，將備受國際社會關注。



論壇9月10日至13日在海參崴的遠東聯邦大學校園內舉辦。根據日程，普京12日在論壇全體會議上發表講話。惟佩斯科夫11日稱，普京和金正恩沒在東方經濟論壇期間舉行會晤的計劃，他們將在論壇後進行會面。

俄羅斯總統普京12日在東方經濟論壇回應提問時稱，他計劃前往俄羅斯遠東的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），但沒有透露是否計劃在那會見金正恩。

路透社12日稱，有外國媒體猜測金正恩訪俄時或會參觀東方太空發射場。普京4月也在發射場與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會晤。

普京與金正恩另一個可能的會面地點是俄羅斯首都莫斯科。

對於拜登政府來說，單是會面的人的組合，已足夠讓他們感覺不舒服。美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）9月5日警告朝鮮，向俄供武不會為朝鮮帶來好處，並將在國際社會為此付出代價。

圖為韓國人在首爾站觀看電視新聞，畫面可見朝鮮領導人金正恩2019年4月25日在海參崴與俄羅斯總統普京會面。這是普京與金正恩首次峰會。（Getty）

警告歸警告，俄朝可能一於少理，或是管不了那麼多。

現時的形勢與2019年第一次舉行的「金普會」時不同，金正恩和普京面對的國際孤立更多、程度更高。俄羅斯因2022年入侵烏克蘭遭西方國家群起針對，而朝鮮因核試和彈道導彈發射等受到制裁。

俄朝領袖對上一次會面發生在2019年4月，也是在海參崴進行。兩人當時討論雙邊關係、朝鮮半島無核化、與制裁相關的議題，以及修建從俄羅斯到朝鮮的輸電線、天然氣管道和石油管道的可能性。

來到2023年的「普金會」，分析預計兩人還有可能正如俄方之前所說，討論加深兩國防務合作、有可能談到軍備交易的議題。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）12日稱他們將重點討論雙邊關係。他說俄朝鮮正在「敏感」領域開展合作，但不能公開談論這些領域的合作。

他沒詳細說明是什麼「敏感」領域，但外界估計至少可能涉及2件事，就是由朝對俄派遣勞工，以及俄對朝出口糧食。這些安排都有可能違反聯合國安理會的制裁決議案。

金正恩訪俄：朝鮮中央通訊社於2023年9月12日發布的這張照片顯示，朝鮮領導人金正恩10日離開朝鮮平壤前往俄羅斯訪問時，在其專用火車上揮手致意。（朝中社 via Reuters）

對於朝俄是否會在是次峰會正式就武器交易談判，外界有不同猜測。

韓國前駐俄羅斯大使魏聖洛對《韓民族日報》說「朝鮮很有可能向俄出售武器，進口糧食和能源」，「但因受聯合國制裁，將對此否認，通過幕後交易牟取利益」。

韓國外國語大學俄語系教授齊成勛（音譯）則說：「俄羅斯不太可能會無視安理會制裁與朝鮮進行武器交易，預計會討論經濟問題」。

有推測認為，平壤有可能向俄供應包括常規武器彈藥的軍需物資，換取俄羅斯向其供應它很需要的洲際彈導導彈技術及偵察衛星技術。有人則認為俄羅斯不太輕易將核導彈相關的核心高級技術、零件及裝備等都給朝鮮轉讓。