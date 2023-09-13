東方經濟論壇︱普京講話全文：遠東是俄羅斯21世紀戰略重點

第八屆東方經濟論壇於9月10日至13日在海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）的遠東聯邦大學（FEFU）校園內舉行。本屆論壇的主題為「走向合作、和平與繁榮」。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於9月12日出席論壇，並在全體會議上進行了演講。《觀察者網》翻譯演講全文，供各位參考。



本文獲《觀察者網》授權轉載，翻譯：薛凱桓



演講正文：

下午好，親愛的朋友們，親愛的老撾人民共和國副主席巴尼．雅陶都女士！

我在此謹向所有參加我們論壇的客人致以誠摯的問候，也向所有正在觀看直播的觀眾表示感謝。

我們的主持人剛剛在向觀眾問好時，同時說了「下午好，早上好，晚上好」。這是遠東地區的獨特之處，當你來到遠東時，一切都在你的腦海中變得混亂。你很難分清白天和晚上、太陽和月亮的區別，當莫斯科還是艷陽高照的白天時，這裏已經是繁星點點的夜晚。但有一件事是確切無疑的：遠東對俄羅斯來說是整個21世紀的戰略重點，我們不會忘記這一點。

我謹向第八屆東方經濟論壇的與會者和嘉賓表示熱烈歡迎，來自我國和世界數十個國家的企業領導、專家和政府官員齊聚一堂，共同探討東方經濟發展的有前景的戰略方向，我們聚集在一起評估決定國際商業關係動態的主要趨勢。我們所指的「東方」包括俄羅斯遠東地區、北極地區以及整個亞太地區。當然，在我今天的演講中，由於這是整個國家經濟綜合體的一部份，因此我將不得不以某種方式談談其他地區。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月12日在符拉迪沃斯托克（即海參崴，Vladivostok）舉行的第八屆東方經濟論壇上發表講話。（Reuters）

你和我都很清楚，我們看到近年來全球經濟發生了怎樣的變化，這種變化的趨勢還會延續下去。一些國家，當然主要是西方國家，正在用自己的雙手摧毀世界的金融、貿易體系，摧毀他們自己以多種方式創造和建立的經濟關係。

在此背景下，不受任何外部壓力、以本國利益為導向的國家，它們之間的商業合作空間在世界範圍內不斷擴大，這樣的國家已經變得愈來愈多，它們來自於世界上不同的地區。

它們將經濟發展放在其政策的最前沿，拒絕用機會主義的眼光做政治投機，致力於與其他國家在交通、能源、工業、金融、人道主義等領域開展項目合作，這些項目能夠而且確實為它們帶來了有益的影響，有益於造福這些國家人民的長遠利益。

從本質上講，一種新的雙邊關係和融合的模式正在誕生。它與西方模式為精英、為選定的「黃金十億人」服務的本質有所不同的是，這種新模式的誕生是為全人類、為整個運作和發展的多極世界服務。正是在這種模式下，創造力、開放性和對發展的關注成為了亞太地區強大的比較優勢，這是決定亞太地區的經濟增長率冠絕全球的關鍵因素，世界的未來將屬於亞太地區。

我想指出的是，俄羅斯與亞太國家的貿易額去年全年增長了13.7%，而在今年上半年，俄羅斯與亞太國家的貿易額又增長了18.3%。

我希望我們與亞太地區國家的貿易和經濟關係能夠繼續發展，我們俄羅斯的遠東地區對加強與亞太地區國家的貿易和合作關係持開放的態度，這種合作的潛力是不能被低估的。

遠東地區佔俄羅斯聯邦領土的40%。這裏有我們幾乎一半的木材和黃金儲量，70%以上的魚類、鑽石資源，30%以上的鈦、銅資源等等。俄羅斯最重要的戰略企業、海港和鐵路實體都在遠東地區有運營機構。簡而言之，遠東對於我國、對於我國的未來和經濟發展、對於確立俄羅斯在多極世界中的地位有着不可忽視的作用。我希望大家能夠理解這一點，因此，我想重複我十年前也就是2013年12月向俄聯邦議會發表講話中的一些內容：遠東的快速發展是我們整個21世紀的絕對優先事項。在這方面，政府、地區、我國的戰略性企業（既包括國企也包括一些私營企業）應共同承擔責任。

為了大力開發遠東，多年來，我們建成了嚴格的監管框架，為遠東地區以及我們的另一個戰略重點——北極地區——的經濟和社會發展找到了堅實的、現代化的方法。

我們取得了怎樣的成果？首先當然是經濟上的成果。為了發展工業園區和高科技產業，創造新的就業機會，我們在遠東地區為企業提供了特殊的稅收、行政和海關優惠，並承擔了工業基地的基礎設施建設和網絡建設事務。此類支持的享受者是我們在遠東的「優先發展地區」和符拉迪沃斯托克自由港，但現在其他地區也已逐漸被納入到優惠享受者的行列當中。

去年以來，千島群島啟動了針對企業的特殊優惠機制，其優惠條件甚至比我們在遠東設立的「優先發展地區」還要優厚：它們的優惠期限更長、減稅力度更大。為了不浪費時間，我現在就不詳細說了。

由於政府對遠東開發項目的支持，俄羅斯的企業總共已簽署了價值超過7.7萬億盧布的相關投資協議，其中已落實的投資額達3.4萬億盧布。遠東的開發項目為俄羅斯帶來新增就業崗位12.5萬個，新開工企業約700家。在遠東地區出現的開發項目包括世界上最大天然氣加工廠之一的阿穆爾州天然氣化工廠、納霍德卡礦物化肥廠和Zvezda（一家製造飛機、軍車、直升機、輪船和汽車的塑料比例模型的俄羅斯製造企業）大噸位造船廠等標誌性項目。此外，烏多坎斯科耶銅礦廠、拜姆斯科耶銅礦、馬爾梅日斯科耶銅礦等也是我們在遠東的重要開發項目。

農工業部門也在遠東有重要的開發項目。薩哈林地區和濱海邊疆區的溫室農場、堪察加半島和馬加丹的魚類加工、阿穆爾地區的豬肉生產以及阿穆爾地區大豆生產等為我們農業市場的國內供應和出口奠定了堅實的基礎。

總的來說，我想特別指出和強調的是，遠東地區的投資增長率比全俄羅斯的平均投資增長率高出三倍。2014年到2022年，全俄固定資本投資增長率為13%，遠東地區的增長率則為39%。這也符合遠東地區的工業增長率超出了俄羅斯平均水平的快速發展趨勢。

過去五年來，遠東地區的經濟發展成果斐然。我們在遠東的大部份地區，如馬加丹州和阿穆爾州、外貝加爾地區、猶太自治區、阿穆爾州、楚科奇半島和堪察加半島在經濟增長率方面名列前茅，總量方面也有許多地區躋身於全俄前二十名，其中馬加丹地區更是在經濟增長率上位居全俄榜首。

讓我給你們一些數據以更加清晰地了解遠東地區的發展成果。10年來，遠東海港的貨物周轉量增長了1.6倍，房屋建成量增長了1.3倍，耗電量增長了1.2倍。遠東地區的黃金年產量增長了1.6倍，煤炭產量增長了2.8倍。親愛的同事們，你們知道這意味着什麼嗎？這不是按百分比計算的增長率，而是按倍數計算的指數級擴張，這種增長是極為驚人的。

更何況，目前遠東地區的資源勘探平均比例只有35%。這是什麼概念？只有35％的土地被詳細勘探過，這表明採掘業和能源開發的領域仍然存在許多未開發空間，存在巨大的增長潛力。許多經濟發展所需的稀缺戰略原材料，遠東地區應有盡有，這是俄羅斯經濟屹立不倒的強大底氣。

這一切不僅是國家資源主權的保障，也是俄羅斯發展新材料、微電子和新能源行業的強大支撐，更是俄羅斯在自然環境保護與科技發展等領域達到高水平的現實基礎。這些資源能夠為俄羅斯提供高質量的就業崗位，能夠將遠東地區和整個俄羅斯的天然競爭優勢提升到一個新的水平。

為了加大全俄的地質資源勘探力度，我們曾推出過一個戰略，它的名字很好聽：「地質資源勘探——傳奇的復興」。在此，我謹要求政府在其中為遠東地區專門開闢一個板塊，同理，西伯利亞地區也理應有此待遇。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月12日在海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第八屆東方經濟論壇上發表講話。（Reuters）

當然，遠東和北極地區開發的前景不僅與豐富的自然資源儲量的開發有關，也與我們本國和外國的工業發展息息相關。

我們經濟發展所具備的強大的資源基礎使我們能夠向前邁進，像專家所說的那樣，我們坐擁得天獨厚的資源優勢，就更應該提高資源加工的深度、提高俄羅斯企業的產品附加值。

為此，我們有必要不斷改善遠東地區的營商條件，使其保持全球領先的競爭力，為中小企業和大型製造業的投資項目提供長期、廉價的融資，以吸引所有領域、行業、國家和地區的企業前往遠東地區開展業務。

為了達到這一目的，我們在國家層面上推出了「集群投資平台」機制。該機制旨在為大規模、具有系統重要性的項目提供融資，主要目的是為製造業購買原材料、零部件和開展生產活動提供便利。

今年，價值至少2萬億盧布的產品生產項目在該投資平台框架內獲得了融資。我要求政府進一步將這一金融工具運用於遠東的經濟發展上，以便在遠東建立更複雜、高效的現代工業體系，讓遠東地區的俄羅斯人獲得更現代化的高薪工作機會。為此，我們有必要推動大規模、數額高達數十億美元的投資項目在遠東落戶，而這些投資項目反過來又將成為吸引製造業、建築業、服務業以及各種小型企業來到遠東的核心競爭力。

我還想強調的是：油氣化工、冶金、機械工程等製造業領域都是能源密集型行業，而遠東地區的資源完全能滿足他們的要求。然而我也要指出的是，目前在遠東地區建造住房、開設新生產設施和工廠的大多數企業仍然面臨着能源短缺的窘境。遠東地區資源開發的不充分現狀仍然是一個老大難問題。

我們在遠東地區實施的項目開發規模要求我們對遠東的能源系統進行同樣規模的更新迭代。同時，我們需要在遠東發展環保型水電、核電和可再生能源，遠東地區在這方面具有得天獨厚的條件。

我要求政府與我們的大型能源公司和商界一道制定遠東能源的開發計劃。計劃必須規劃到2050年，以長遠發展為目標進行精心設計，以便最大限度地發揮我們在遠東地區的經濟潛力。我還要求政府制定這一戰略計劃的項目融資機制。

我們的計劃是連接「西伯利亞力量」和「薩哈林—哈巴羅夫斯克—符拉迪沃斯托克」天然氣管道，然後將其納入國家統一供氣系統。這是為了完成我國的一項歷史性、全球性的任務——將俄羅斯西部和東部的天然氣運輸網絡整合為一個整體。

隨着「西伯利亞力量2號」天然氣管道的開工建設，我們將能夠在當今需求旺盛的全球能源市場中靈活開展工作。此外，我們的重要工作還有擴大布里亞特、跨貝加爾湖地區和其他遠東地區的液化天然氣產能，以為遠東地區的工業提供廉價的能源、為俄羅斯的家庭提供廉價的環保燃料。同時，堪察加半島天然氣能源的開發也是重點，我們將利用已經建成的液化天然氣終端去完成這一工作。

我們的工作正在取得卓越的成效。在北極亞馬爾液化天然氣項目成功開工後，我們又啟動了一個新的北極液化天然氣建設大型項目，我指的是北極亞馬爾液化天然氣的第二條生產線。它已經快要建設完成，調試工作目前正在進行中，是的，我們的工作進度就是這麼快。

這條生產線實際上是一個水上液化天然氣工廠。它在世界上是獨一無二的。我可以肯定地說，它完全是基於俄羅斯的技術和能力建成的，它由摩爾曼斯克大型海上建築建造中心獨立完工，沒有任何的外國技術參與其中。

到2030年，俄羅斯北極地區的液化天然氣產量將增加兩倍，達到每年6400萬噸的水平。在這方面，我們做出了一項重大決定，即在摩爾曼斯克市啟動新的液化天然氣生產線，這些生產出來的液化天然氣將供應給我們的北極海上油田。當然，這也將為我們北方地區的發展和加強俄羅斯的技術主權作出巨大貢獻。

我們計劃在摩爾曼斯克地區建立一個強大的液化天然氣生產中心。雖然這似乎與遠東沒有直接關係，但為了供應遠東的天然氣需要求，我們還將修建沃爾霍夫—摩爾曼斯克—別洛卡門卡天然氣管道。

我真的希望我們的公司就誰來建設這個重要的基礎設施以及如何建設可以達成一致。我希望他們能夠放下對細節的斤斤計較，因為這個項目對於摩爾曼斯克市以及整個摩爾曼斯克地區和卡累利阿地區的人民非常重要。

為了支持我們的工業和商業計劃，為了支持北極和遠東地區的經濟及其人民，我們有必要大力發展建設交通基礎設施項目，有必要拓展現有的物流航線，開闢新的貨物運輸走廊。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與老撾國家副主席雅陶都（Pany Yathotu）2023年9月12日在海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）出席第八屆東方經濟論壇。（Reuters）

當然，北海航線的開發也是我們所特殊關照的。去年，這條全球性運輸走廊的貨物吞吐量為3400萬噸，未來幾年，北極航線的貨流量還會增長，這需要我們建設一支現代化的破冰船隊並實現北極港口及其基礎設施的現代化。

到2030年，我們預計北極地區的海港總容量將增加一倍。去年我們在北極地區的海港總容量達到了1.23億噸，到2030年，通過建設新碼頭和擴建鐵路，這一數字將達到2.52億噸。到2027年，我們計劃將摩爾曼斯克港的吞吐量從目前每年5600萬噸的水平大幅增加到1.1億噸。

我們將致力於實現貝加爾—阿穆爾鐵路幹線和西伯利亞大鐵路的現代化。當然，這方面的步伐需要加快，我們要通過特許機制吸引私人資本建設橋梁、隧道和立交橋。剛才我們和相關會議的同事討論過這個問題。

在私人投資者的倡議下，我們確立了太平洋鐵路（是一條俄羅斯的私人非公共性質的鐵路幹線，全線從雅庫特的埃爾金斯基煤礦到烏德斯卡亞灣西北岸哈巴羅夫斯克邊疆區的埃爾加港和鄂霍次克位置。它是烏拉克—埃爾加鐵路的延續。）項目，並將在鄂霍次克海沿岸建設新港口。這個項目將使我們利用雅庫特和哈巴羅夫斯克邊疆區北部的資源不再只是幻想，它向我們提供了直接進入亞太地區市場的機會。

我們的大企業現在正在泰梅爾建設新海港，並正在對亞馬爾的潘戈迪—納德姆鐵路進行現代化改造。正如他們所說，我們的企業長期投身於物流、運輸、能源項目、鐵路和高速公路、海運碼頭和機場的建設，這樣的例子還有很多。

我要求各地區的政府和官員積極背靠這一優勢，使公共和私人投資發揮應有的效能，以更新迭代各地區和整個國家的基礎設施、實現社會領域和經濟發展協同共進。

我已經向我們的企業家發表了講話，對於要不要在本國投資，他們中的許多還有着壓力和顧慮，今天我想再次重申：在俄羅斯投資是安全的、有利可圖的，無論是大規模、雄心勃勃的基礎設施項目，還是看似簡單但同樣重要的城市發展和旅遊項目，俄羅斯都是投資項目的上佳目的地。資本天生逐利，向何處流動取決於投資目的地的賺錢前景和優惠條件，過去我們曾因為做得不夠好而吃了大虧。我要求政府繼續優化營商環境，要滿足企業家們的合理要求，不在同一個地方跌倒兩次。

就在最近，我們開通了從莫斯科到阿爾扎馬斯的高速公路。今年年底，這條高速公路將修至喀山，然後到達葉卡捷琳堡和秋明市。我們一定會繼續這個大型工程：高速公路將穿過西伯利亞、遠東直至太平洋沿岸。從聖彼得堡到符拉迪沃斯托克，將形成一條橫貫全俄的公路運輸走廊。它將成為我們發展旅遊業、連接物流、農業和生產中心的基礎，並將推動創業和城鎮翻新。

我們的另一個工作重點是發展遠東與俄羅斯歐洲部份之間的空中交通，以及增加遠東地區相互之間的直接連通性。我們要讓遠東和西伯利亞的人民不必再通過中轉莫斯科或聖彼得堡飛往鄰國。比如，遠東地區的人民要飛往莫斯科、聖彼得堡再飛去中國，這實在是太過麻煩和愚蠢，我們要改變這種現狀。

為了解決這一問題，我們計劃創建一家遠東航空公司，其最重要的航線將享受到國家補貼，人民的機票價格將變得更加實惠。此外，我們還將確立更多新的航線，包括俄羅斯國內的航線。

我建議政府無條件支持這項重要的工作，並將其系統化。我要求政府在明年3月1日前制定遠東地區航空運輸發展的綜合行動計劃。它應涵蓋新建機場和現有機場的現代化建設、提高小型航空的運營標準、加大國內飛機和直升機的產量等內容，當然，我們還會通過降低航空公司的租賃成本來減少民眾通過航空方式出行的花費。

這一計劃的具體參數和目標還尚未確定，但我認為我們有必要提前制定一個標準。到2030年，我們計劃遠東到俄羅斯歐洲部份國內航班的客運量將增加到每年至少400萬人次。

親愛的同事們！

我們在遠東的經濟、交通和基礎設施部門實施的計劃中最重要、最完整的目標是提高公民的生活質量，我們要為人民的學習、工作、娛樂和休閒創造舒適和現代化的條件。我們要讓遠東地區的人民能夠無後顧之憂地撫養孩子，實現人口的可持續增長。

為了實現這一目標，我們啟動了許多新機制，其中就有「遠東公頃計劃」。通過這一計劃，超過11.9萬人獲得了土地以用於經商、開設工廠、旅遊設施或建造屬於自己的房屋。

讓我來提醒政府接下來要幹什麼：今年秋天，我們需要制定一個監管框架來支持全國範圍內的個人住房建設。託管賬戶的建立使用對人民而言至關重要，這將進一步保護人民的資金安全，並創造機會吸引抵押貸款以讓他們去建造自己的房屋。

我還想提請政府注意：該機制必須在今年年底前就建立起來，而且我重複一遍，要在全國範圍內把機制建立起來，不能厚此薄彼，其中自然也包括遠東地區。

在遠東地區，公民申請抵押貸款有特殊的優惠，貸款的最高金額高達600萬盧布，還款期限最長為20年，利率為2%。這是一個相當好的優惠條件，超過78000個家庭已經利用貸款購買或建造了新的住房。

但這還不夠，我建議政府繼續調整遠東地區抵押貸款的相關參數，以增加其吸引力，我和我的同事昨天也談到了這一點，即：對於那些想購買商品房的人，可以將貸款上限提高到900萬盧布，允許其利用這筆貸款購買面積為60多平方米的住房。如能做到這一點，遠東地區的家庭將有更多機會在一級市場選擇質量更好的商品房或自建房屋。

我要補充的是，考慮到人口結構，最初遠東地區的抵押貸款是為年輕人設計的，但從去年開始，在遠東工作的教師、醫生等以中年人為主的群體也能享受到這種優厚的貸款了。

我建議政府再接再厲，再次擴大貸款的覆蓋範圍，為軍工聯合體和遠東戰略性企業的員工也提供利率為百分之二的抵押貸款。我要再次強調：無論他們的年齡和婚姻狀況如何，優厚的貸款理應適用於遠東的所有戰略性工業的工人，就像我們對醫生和教師所做的那樣。

我們提出了住房建設開發的特殊機制，即所謂的「大遠東地區」的概念。在遠東地區從事綜合地產開發的公司可以獲得超乎想像的額外收益。在設計階段，除了住房本身之外，我們還應規劃舒適的城市環境、完備社會基礎設施，建成更多的幼兒園、診所、體育場館等。

依託於「大遠東地區」的概念，我們正在建設符拉迪沃斯托克衛星城項目。該城完工後將會有大約8萬人居住在這裏享受現代化的城建水平。

圖為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月12日在海參崴（俄稱符拉迪沃斯托克，Vladivostok）舉行的第八屆東方經濟論壇上發表講話。（Reuters）

為了遠東地區社會基礎設施的全面發展，我們引入了所謂的總統補貼機制。依託於該計劃，大遠東地區已額外建造、維修和裝備了1500多個基礎設施。這些基礎設施包括學校、醫院、體育館、體育和娛樂中心、文化中心等。

我還想列出最近開工的幾個項目。如雅庫茨克的心血管中心、烏蘭烏德的核醫學中心、阿穆爾河畔共青城的團隊運動和武術中心等。我們還為楚科奇地區的社會工作者建造了新住房，瑪雅克公園也已經落成並在馬加丹鄂霍次克海沿岸正式向民眾開放。

此外，我們還開啟了涉及遠東25個城市群的城建更新項目。我在此就不一一列舉了，昨天我們已經公開討論過這個問題。城市面貌要以高質量發展的總體規劃為基礎，結合每個城市自身的問題和優勢。我們已經有了大體的規劃框架，我在昨天已經談過這一點。我們需要最終敲定它們，拉攏足夠的投資並盡快向前推進。

在城市改造中，我們要積極利用遠東地區的土地租讓機制，讓私人資本和外國資本更多地承擔這一工作。此外，我建議為未來三年遠東地區的城建規劃優先分配資源。昨天我指示政府盡快敲定所有的這些機制。未來，我們將討論在2030年之前加大投入的可能性。

當然，我們需要特別關注城市，包括小城市。因此，作為「遠東千戶」計劃的一部份，去年我們將1245個家庭庭院改造成了「迷你公園」，今年年底之前我們計劃再改造562個。當然，這項工作遠不止於此，明年我們還會繼續下去。

在這裏我想強調的是什麼呢？我們曾一度做出一項決定，根據該決定，我們所有的重點發展項目都有一個專門的遠東板塊。因此，政府對遠東項目的投資取得了良好的進展。國家投資的這種水平、這種動力、這種遠東優先的辦事風格必須得到延續並傳承下去。

遠東不應只是一個經濟、社會領域和城市環境快速發展的地區。在這些計劃和項目的背後，我們決不能忽視環境保護，我們要對遠東獨特生態系統和數百種珍稀動植物的保護加大關注力度。順便說一句，在本屆論壇的框架內，我們首次舉辦了「獵鷹日」國際論壇，這一論壇致力於保護和增加掠食性和稀有鳥類的種群數量。

我要感謝來自中東和中國的朋友和同事，他們也愈來愈關注這個話題。親愛的同事們，俄羅斯願意與您的國家就這個人道主義且也非常有趣的話題進行合作。

遠東地區有60多個國家級特別環境保護區。其中許多保護區內坐落着世界自然遺產景觀，如貝加爾湖、勒拿島柱狀岩、弗蘭格爾島、堪察加火山等。所有的這些都是神聖不可侵犯的國家財富，但它們同時也是地球母親的傑作，我們有義務保護它們。我們在保護的同時也要開發自然環境，這些大自然的傑作能夠為科學研究、兒童青少年教育和旅遊觀光作出極大的貢獻，也能讓俄羅斯和國外的遊客去了解遠東美麗的自然風光。

我幾次強調，俄羅斯的遠東地區應該成為「新經濟」產業的平台。濱海邊疆區、哈巴羅夫斯克邊疆區、雅庫特、布里亞特、堪察加半島、千島群島等地區國家公園的旅遊業發展是拉動這些地區經濟發展的重中之重。

9月1日，俄羅斯國家杜馬批准並生效了一部法律。該部法律為遠東地區的旅遊業制定了監管框架，給予了遠東地區發展旅遊業的各種優惠政策。這為釋放遠東地區科學研究和旅遊業的潛力奠定了基礎，我們有必要為遠東地區的旅遊景區建設更多基礎設施。

就此，我建議政府明年向遠東國家公園增撥資金。我要強調的是，增派資金不是資金的重新分配、不是將其他旅遊業發展項目的資金挪用以「拆東牆補西牆」，而是在現有資金的基礎上再加碼更多。政府必須注意這一點。

我想再談談遠東創新產業的發展。5月底，我們舉辦了「俄羅斯創意經濟發展」展覽會。我們進行了有益的討論，來自遠東地區的年輕企業家提出了一些有趣的建議。

由於地區政府的努力和商人所提出的優質建議，雅庫特成了遠東地區發展創意產業的最佳範例之一，編程、建築、工業設計等行業在雅庫特前景廣闊。雅庫特的經驗將成為制定創新產業發展區域標準的基礎，我們有意於將其推廣到全俄所有能夠發展創新產業的地區。我們最重要的任務是讓我們的俄羅斯品牌變得更加知名。

剛才我和我的同事、主持人見面時，我提到了5月的那次展覽會，他們告訴了我一個好消息，雅庫特的經驗正在以相當快的速度在全俄傳播，並且正在取得良好的成果。

我認為，我們有必要通過展覽會、交易會等方式擴張國內產品和服務的需求。我們將繼續努力傳播雅庫特的先進經驗。首屆全俄創意產業博覽會於今年八月在新西伯利亞舉行。70家俄羅斯製造商參加了此次活動，三天內共有17000人到場參觀。前幾天符拉迪沃斯托克舉辦了第二屆全俄創意產業博覽會，這一活動是我們論壇的文化節目之一。我認為這些舉措將會被我國的其他地區甚至外國所效仿。

此外，我們還做出了一個重大決定，就是在遠東發展電子商務、文化、體育等新興產業。俄羅斯政府已經批准了俄羅斯電子競技協會今年年底在遠東聯邦區舉辦年度電子競技錦標賽的申請。

電子競技是近年來新興的朝陽產業，在全球範圍內深受年輕人的喜愛，而我們無論是電競產業還是選手的水平都處於世界領先地位。我相信，在俄羅斯舉辦高水平比賽將有助於促進國內外電競產業的蓬勃發展。

第一屆年度電子競技錦標賽將於今年年底於符拉迪沃斯托克舉行。我在此懇請俄羅斯的IT企業和國有企業關注並支持這項運動。

親愛的同事們！

過去10年，我們為遠東和北極地區的開發付出了許多。好在我們的付出已經有了回報，遠東和北極地區的經濟、社會和基礎設施發展的強大基礎已經被打下，為創造更好的營商環境創造了良好的開局。遠東地區的發展條件得天獨厚，我們在自然資源開採、製造業、住房建設和交通網絡改造等領域啟動了許多大型戰略級項目。改善城鎮面貌的規劃已經制定並正在實施，我們的努力正在漸漸收到成效。

取得這些卓越成果的功績屬於遠東人民，屬於在這裏生活了許多代人的家庭，以及最近從俄羅斯其他地區來到這裏工作、學習或從事自己的事業的人，榮耀屬於一切勤勞的俄羅斯人。

對於所有相信遠東巨大的潛力及其美好未來的人，我要特別感謝他們，感謝他們的樂觀精神與積極付出。

遠東是俄羅斯整個21世紀的戰略重點。我的演講以我的開頭結尾。我相信，遠東地區以及我們國家在世界上的重要性只會不斷上升，我相信俄羅斯和遠東地區的未來將會愈來愈美好。

感謝大家的關注和厚愛！