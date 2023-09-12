iPhone 15 發表、淘汰舊世代｜Apple 將在香港時間 9 月 13 日凌晨正式帶來期待已久的 iPhone 15 系列，雖然今代的外觀設計似乎沒有大改，但根據目前的情報，Apple 已經悄悄在 iPhone 15 系列埋下多個更新點，而以下 9 個特徵在 iPhone 15 系列發表之後就會即時／逐漸步入歷史了。



iPhone 15 發表後、9 個舊代 iPhone 特徵

1. 告別Lightning

今年 iPhone 15 系列全系列正式轉用標配 USB-C 口，標誌著這個由 iPhone 5 開始使用的 Lightning 獨家連接介面，將會在未來完全被 USB-C 取代。

2. 告別瀏海屏

今年 iPhone 15 全系列都改用了 iPhone 14 Pro 機上首見的 Dynamic Island「動態島」，告別iPhone X 開創的「M字額」瀏海屏時代。但頗為可惜的是，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 依舊是 60Hz 屏幕。

3. 告別靜音開關按鍵

根據早前的流出，在 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 上，Apple 將會首次採用 Action Button 取代過往作為 iPhone 招牌之一的撥桿式靜音鍵 Mute Switch。

4. 告別 1200 萬主鏡頭

從 iPhone 6 s開始，1200萬像素主鏡頭就成為了歷代 iPhone 的標配。但是從 iPhone 15開始，4800 萬像素鏡頭正式成為全系列的基準，1200 萬像素主鏡頭將成為歷史。

5. 告別不銹鋼中框

iPhone 15 Pro系列機型將會採用鈦合金材質，這種材質被稱之為Ti-6Al-4V。它由6%的鋁、4%的釩和90%的鈦組成，具有極高的機械性能。它的耐腐蝕性非常好，甚至可以耐很多強酸強鹼。

6. 告別白色橡膠數據線

據消息指 Apple iPhone 15 系列包裝盒中將會標配 USB-C 編織線，不再是傳統的白色橡膠數據線，不論是外觀還是強度都有莫大提升。

7. 使用啞光玻璃背板

由今代 iPhone 15 開始，Pro 系列機型上使用的啞光玻璃背板將會下放給iPhone 15標準版機型上，手感更好，亦不易沾染指紋，舊式的亮面機身或會逐漸淘汰。

8. 1000美元iPhone將會消失

種種迹象表明，iPhone 15系列將會漲價，這意味著1000美元iPhone可能會就此消失。

9. 金色 iPhone 將會消失

曝光的渲染圖顯示，iPhone 15 Pro系列提供銀色、黑色、泰坦灰和深藍色，傳統的金色不見了。