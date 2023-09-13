金正恩普京面對面會談1.5小時　不計劃簽署成果文件

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場舉行會面。普京陪同金正恩參觀中心後，一同出席擴大會議，有兩國代表團成員出席。然後兩人留下，進行面對面會談。



普京與金正恩會談結束，克宮稱兩人會面約1.5小時。此外，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫稱，兩人不計劃簽署會談成果文件。

佩斯科夫在「金普會」進行期間接受俄羅斯國家電視台採訪。他在談及俄朝關係時稱，全面關係意味着開展軍事技術合作和交流涉及安全的意見，這些都會有。

他說，俄朝關係只關乎兩個主權國家，不應引第三國擔憂。

佩斯科夫指出，雖然受到外部批評指摘，俄羅斯將在互利基礎上與朝鮮發展關係。「事實首先是，朝鮮是我們的近鄰。雖然受到一些外部批評和指摘，我們將以利於我們且利於鄰國的方式與鄰國發展關係。」

佩斯科夫表示，俄羅斯與朝鮮的合作是為了兩國人民的利益，而不是為了反對任何人。

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金正恩與普京進行擴大會議時，金正恩稱朝俄關係對朝鮮來說是重中之重，以及兩國將共同對抗帝國主義。

他在會晤中感謝普京邀請，魍此次會晤舉辦在非常重要的時候。

他稱，相信此次會晤會使兩國關係再上新台階。

金正恩稱，朝鮮希望繼續與俄羅斯發展關係，朝方支持俄方的決定。

金正恩對普京說，俄羅斯正在與西方進行一場神聖的戰爭，兩國將共同對抗「帝國主義」。

金正恩通過翻譯對普京說：「俄羅斯已經發起一場神聖的戰鬥，以保護其主權和安全……對抗霸權勢力。」

「我們將永遠支持普京總統和俄羅斯領導人的決定……我們將共同反對帝國主義。」

兩人較早時一同參觀東方航天發射場期間了解「安加拉」新型運載火箭的組裝進程以及「聯盟-2」號運載火箭的性能。

金正恩參觀車間後在發射場的貴賓簿上留下簡短留言。

兩人在參觀中心期間前往裝配試驗大樓，其中一個技術室已為組裝「安加拉」完成升級改造。

兩位領導人聽取關於「聯盟-2」號運載火箭和「安加拉」系列運載火箭技術特點的簡短介紹。

金正恩和隨行軍官認真聆聽，金正恩提出許多問題。他對火箭燃料的特性、火箭燃料燒盡級的墜落地點以及運載火箭的推進原理很感興趣。

參觀車間後，金正恩在東方航天發射場的貴賓簿上留下簡短留言，稱：「誕生了第一批太空探索者的俄羅斯的榮耀將永垂不朽」。