「俄羅斯-中國」商務對話海參崴舉行　探討加強產業合作

新華社9月13日報道，第8屆東方經濟論壇框架下的「俄羅斯-中國」商務對話12日在俄羅斯遠東城市海參崴（俄稱符拉迪沃斯託克，Vladivostok）舉行。中俄雙方代表探討推動兩國經貿合作結構多元化、加強兩國在遠東投資和產業合作等問題。



俄羅斯遠東和北極發展部長切昆科夫在視像致辭中説，中國是俄羅斯在遠東地區最大的合作夥伴，在雙方共同努力下，雙邊貿易發展迅速，近年來，包括同江-下列寧斯闊耶界河鐵路橋、中俄黑河-布拉戈維申斯克界河公路大橋等在內的項目投入使用後，兩國之間的貨物運輸能力明顯提高。

第八屆東方經濟論壇框架下的「俄羅斯-中國」商務對話2023年9月12日在俄羅斯遠東城市海參崴舉行（新華社）

中國駐俄羅斯大使館經濟商務公使劉雪松説，近年來，中俄遠東貿易投資合作增長，中俄跨境運輸合作取得積極進展，中俄「東北-遠東」等合作機制高效運轉。他呼籲雙方企業家加強互動和溝通，建立長期合作與交流機制，加強各領域務實合作。

俄羅斯中國總商會會長周立群認為，中俄加強務實合作已經成為趨勢，雙方互聯互通項目惠及民生，兩國地方合作熱情很高。兩國企業家將共同探尋解決問題的路徑，推動雙邊經貿合作在規模和品質上實現新突破。

俄羅斯從2015年起在遠東地區舉辦東方經濟論壇，第8屆東方經濟論壇於9月10日至13日在俄羅斯海參崴舉行。