美國殺人犯「壁虎功」爬牆越獄　潛逃兩周後落網

美國賓夕法尼亞州（Pennsylvania）一名34歲殺人犯，在逃獄兩星期後終於落網，期間他自民居車庫偷得一把步槍。他因2021年以38刀殺害女友被判囚終身，上月底以「壁虎功」式撐牆動作，成功利用監獄兩幅牆壁攀爬逃走，猶如「極限體能王」。事件引起當地社區恐慌，兩間學校曾因此停課。當局出動約500人大規模圍捕，於13日宣布將其捕獲。



賓夕法尼亞州警方宣布，34歲巴西裔的卡瓦爾坎特（Danelo Cavalcante）已被拘留。當地電視畫面顯示，卡瓦爾坎特被捕時氣氛緊張，他被鎖上手銬，被押上一輛裝甲式警車，兩側有10多名執法人員，其中多數人手持步槍。其身穿深色褲子和連帽衫，但被警方剪開上衣，以檢查其背上的紋身。他將被州警察局接受調查，接受醫學評估後再轉送到州懲教所。

當局指出，卡瓦爾坎特被捕時，正手持步槍於茂密的灌木叢逃跑，但被警犬咬住。該支步槍是他於前11日晚闖入民房的車庫偷走，屋主一度在他逃跑時開槍，但相信沒有受傷。警方認為他高度危險，當日深夜致電鎮上住戶鎖好門並留在室內。

卡瓦爾坎特 8月31日從位於費城以西約30英里的農村地區切斯特縣（Chester County）越獄，令當地居民相當緊張，兩間學校因此停課。在逃亡的兩星期間，卡瓦爾坎特偷了一輛貨車，改變了自己的外表，並偷了一把槍。

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他於11日被發現在人口約2,600人的南考文垂鎮（South Coventry Township），最先被一名司機發現。警方在泥土中發現了與卡瓦爾坎特囚鞋相匹配的腳印，隨後接到居民報案稱被偷槍。警方隨即加強當地搜捕，於13日清晨將他逮獲。