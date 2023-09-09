英國涉恐怖犯罪前士兵越獄　逃亡四天後倫敦落網

英國一名涉及恐怖主義犯罪的前陸軍士兵，9月6日自倫敦越獄後，當局展開全國搜捕，最終在9日於倫敦西部拘捕對方。



天空新聞及《衛報》9日報道，倫敦警方表示，21歲逃犯卡萊夫（Daniel Abed Khalife）當天早上10時40分落網。當時他正騎單車，在一條河邊被便衣探員拘捕，並押解到市內一間警署內扣留。

卡萊夫被捕時，身邊有一個睡袋和一袋食物，有目擊者表示，卡萊夫似乎已經更換衣著。

英軍前士兵卡萊夫因涉及恐怖主義和《官方機密法》罪行而被還押候審，但在9月6日越獄，逃亡四天後最終在倫敦西部落網。（REUTERS）

首相辛偉誠（Rishi Sunak）對卡萊夫落網表示歡迎，並感謝警方及民眾的努力。

這宗越獄事件發生於6日，卡萊夫在當天早上8時前由倫敦旺茲沃思監獄（HM Prison Wandsworth）廚房逃走，藏身貨車底部成功越獄。警方指出，卡萊夫身高6呎2吋，失蹤時身穿監獄配發的廚師制服，包括白色T恤、紅白格子長褲和棕色鋼頭靴子。

軍事基地留詐彈 獲士兵個人資料

卡萊夫因涉及恐怖主義和《官方機密法》罪行而被還押候審，他被指在其駐守的斯塔福（Stafford）軍事基地留下假炸彈。此外，他從國防部聯合人事管理系統取得士兵的個人資料，「可能對準備實施恐怖主義活動的人有用」。

根據法庭紀錄，他在「詐彈」案發生後，今年1月2日自基地失蹤，至1月26日被捕，之後被禁止保釋，預定11月13日開始受審。

出事監獄曾被指有嚴重安全漏洞

英國近年越獄事件不多，2017年以來共有5宗，2010年以來則不足20宗。最近一次涉及恐怖主義囚犯的越獄事件，為1994年一名本身是愛爾蘭共和軍（IRA）囚犯越獄。

另外，英國監獄監察局（HM Inspectorate of Prisons）去年初的報告稱，旺茲沃思監獄2019年曾發生「嚴重安全漏洞導致越獄」的事件，獄方已採取措施防止事件重演。在卡萊夫這次越獄後，該監獄曾被封鎖數小時，之後已解除限制。