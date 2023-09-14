科技企業高層與美國參議員會面　討論監管人工智能

美國超過60名國會參議員9月13日與多間科技巨頭高層舉行閉門會面，討論監管人工智能（AI）問題，其中Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）認為，有需要為AI引入「裁判」制度。



路透社報道，OpenAI的聊天機械人ChatGBT面世後，科技界對AI的投資及外界受歡迎的程度有增無減，因此美國國會議員研究減低有關科技的風險。

馬斯克會後向傳媒表示，有需要像體育賽事一樣，為AI引入裁判制度監管發展，確保各企業採取安全及符合公眾利益的行動。他在會上形容AI是雙刃劍，並認為今次會面是對人類的服務，而且可能在史冊上列為對人類文明未來非常重要的一次會面。

Meta負責人朱克伯格（Mark Zuckerberg）則稱，國會應與AI接觸，以支持創新及保障，並指出AI是一種冒起的技術，而且有需要保持平衡，政府最終要為此負起責任。他提到，最好由美國企業定下可以與政府合作的標準，在重要議題上塑造標準。

與會的參議員都認為，大家一致認為政府需要監管AI，防止可能出現的「深度偽造」（deepfake）、干預選舉及攻擊重要基建等情況，惟如何立法將是一大問題。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）強調，如果沒有國會，就無法發揮AI的最大利益或減低風險，因此呼籲國會必須就有關問題採取行動。