利比亞水災重創德爾納市　市長：或有2萬人喪生

非洲國家利比亞受到風暴丹尼爾（Storm Daniel）影響，東部城市德爾納（Derna）遭受毀滅式水災，導致數以千計民眾失蹤，市長9月13日估計，當地死於水災的人數可能高達2萬人。



半島電視台（Al-Jazeera）報道，德爾納市長Abdulmenam al-Ghaithi向沙特阿拉伯傳媒阿拉伯電視台（Al Arabiya）表示，由受水災破壞地區估計，市內的喪生人數或達1.8萬至2萬人左右。

有德爾納民眾稱，暴風雨造成大壩決堤後，他的家人沒意識到情況嚴重，所以沒有即時撤離。當他們最後決定離開時，在街上被洪水沖走遇難。

報道引述一名在12日離開德爾納的記者形容，市內遭洪水夷平，當地沒有水電及柴油，整個地方就像發生大災難一樣。大批流離失所的民眾希望逃到其他地方，但很多道路被阻或破壞，因此仍然被困。

目前官方估計有1萬人失蹤，聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）則推斷至少有5000人下落不明。埃及、突尼斯、阿聯酋、土耳其及卡塔爾的救援隊已經抵達德爾納，市長al-Ghaithi憂慮，由於大批死者埋在瓦礫及水中，當地或爆發傳染病，所以希望國際社會可以派出發掘遺體的專家團隊。