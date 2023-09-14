布林肯稱世界進入與威權激烈競爭時代　點名中俄為威脅

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9月13日表示，後冷戰時代已結束，數十年的相對地緣政治穩定，已經讓位於與威權主義國家日益激烈的競爭。他點名中俄威脅，指美國將強化現有聯盟、串連不同盟友並打造新聯盟，以因應時代挑戰。



布林肯於約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies，SAIS）發表演說，講述在後冷戰時代終結的歷史轉折點，拜登政府如何利用外交策略因應當前挑戰。

稱中俄要為獨裁者打造更安全世界

他點名提到俄羅斯與中國，指前者是對國際秩序、主權原則、領土完整、國家獨立和普世人權「最立即、急迫的威脅」；後者則最嚴重的長期挑戰，因為中國渴望建立「新的國際秩序」，而且擁有這樣做的技術、經濟、外交和軍事實力。「而現在北京與莫斯科正透過無極限的夥伴關係，要為獨裁者打造一個更安全的世界。」

布林肯表示，美國正在加強聯盟和夥伴關係，並建立新的聯盟和夥伴關係。 這包括一個比以往任何時候都更大、更強大、更團結的北約（NATO），以及七大工業國集團（G7）。他指G7已成為世界上最先進民主國家的指導委員會，並將與世界各國的重要雙邊關係，提升到一個新水平。

他又稱，美國正與G7合作研擬一套人工智能（AI）規則，並解決全球糧食危機、合成毒品氾濫等問題。美國不僅與政府合作，還與民間社會、私營部門、學術界和公民，特別是年輕領導人合作。

稱美國將把新舊聯盟聯合並強化關鍵國際機構

此外，美國正在跨問題和跨大陸，以創新和相輔相成的方式編織聯盟和夥伴關係，在為支持烏克蘭而建立的聯盟中已得到生動體現。從澳英美聯盟（AUKUS）到美日印澳的四方安全對話（QUAD）機制，再到在美日韓在大衛營發布的聲明。

布林肯強調，要把新舊聯盟聯合起來，強化應對全球挑戰的關鍵國際機構。 美國因此為聯合國提出了積極願景，包括擴大聯合國安理會，以納入更多地域上不同的觀點；美國正推動多邊開發銀行的振興和改革，以應對氣候變化、新冠疫情、通貨膨脹和沈重債務的完美風暴；同時正在多邊體系中競選並贏得領導職位，以確保在談判桌上推進其利益和價值觀。