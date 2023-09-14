韓媒：金正恩列車往俄遠東開行中　料明訪蘇式戰機工廠

韓媒14日引述俄羅斯多名消息人士14日透露，朝鮮國務委員會委員長金正恩結束與俄羅斯總統普京的會晤後，正為視察俄戰鬥機製造廠駛向位於遠東地區的哈巴羅夫斯克州。



韓聯社14日稱，金正恩13日下午與普京會晤並共進晚餐，目前正乘坐專列駛向哈巴羅夫斯克州工業城市——阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-na-Amure）。該市距地金普會舉行地點東方太空發射場以東約1170公里處。

韓聯社稱，金正恩專列可能於當地時間中午12時18分左右到達或進入哈巴羅夫斯克州附近的西伯利亞大鐵路（TSR）支路。從此地到阿穆爾河畔共青城車程耗時8至9小時左右，鑑於他專列速度比普通列車慢，預計可能在當天晚些時候抵達。

據觀測，金正恩15日上午訪問負責生產俄羅斯蘇-57戰鬥機及民用飛機的「尤里・加加林」飛機製造廠。除了戰鬥機製造廠外，該城市還有建造潛艇等軍艦的造船廠。

金正恩2023年9月13日訪問俄羅斯，會晤俄總統普京（不在圖中）（Pool via REUTERS）

這是朝鮮領導人第三次訪問哈巴羅夫斯克州。已故朝鮮國防委員長金正日2001年和2002年訪問哈巴羅夫斯克，並參觀了戰松製造廠。據當地媒體消息，該市早在幾天前就在為迎接金正恩做準備。

預計金正恩15日結束阿穆爾河畔共青城訪問行程後，乘坐專列向南駛往遠東沿海州符拉迪沃斯托克。據當地消息，預計金正恩16日中午時分抵達符拉迪沃斯托克（即海參崴，Vladivostok）後，接連訪問俄羅斯太平洋艦隊司令部、遠東聯邦大學等地，並於當晚啟程返回朝鮮。據悉，俄羅斯國防部長紹伊古將陪同金正恩訪問符拉迪沃斯托克。