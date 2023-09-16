老果粉要考慮換iPhone 15嗎？還是華為Mate 60 Pro　一文解決糾結

9月13日凌晨1點，蘋果在秋季新品發布會上推出了全新的iPhone 15系列，包含iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max四款機型，香港售價分別6899元、7699元、8599元和10199元起。



看完了整場發布會，筆者只有一個感覺：好像看了，又好像沒看~

如果讓我總結，iPhone 15系列最大的驚喜可能就是價格了，大家都說它會漲價，結果它並沒有漲。

當然，這個價格依舊很「蘋果」，作為對比，國產直板旗艦中能和iPhone 15掰一掰手腕的，也就剩下華為Mate 60系列了。那麼問題來了，這樣的定價，大家還會考慮換iPhone 15系列嗎？

假如在華為和iPhone之中選一款，又會怎麼選擇呢？ 如果你也在糾結，看看這篇文章，說不定可以幫到你。

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iPhone 13之前的老果粉，一個字「換」

有一說一，單純從硬件角度考慮，iPhone 15系列提升還是比較大的，甚至有很多功能都可以稱得上「史詩級」的大更新。

首先就是全系升級動態島，如果你是iPhone 13之前的老用戶，升級iPhone 14意義就不大，畢竟只看外觀，路人甚至都不認不出這是新手機。iPhone 15就不一樣，標準版也有動態島，儘管不太想承認，但牌面這不就撐起來了嘛！

Pro系列首次引入鈦合金中框。如果大家覺得之前的Pro Max有點重，拿在手裏有垂墜感，那麼換了鈦合金材質的iPhone 15 Pro Max，足足比前代輕了19g，差不多輕了一個手機殼的重量。

iPhone 15系列同樣是首個採用Type-C接口的蘋果手機，替換掉了已經用了十多年的Lightning接口，新接口兼容性更強。換句話說，現在標配的蘋果數據線，也能給你的iPad、AirPods Pro充電了。另外，得益於新的接口，傳輸速度也有提升，iPhone 15 Pro支持USB 3.0，傳輸速度可達10GB/S，是iPhone 15的20倍。（標準版雖然是C口，但還是USB 2.0）

iPhone 15 Pro採用了3nm製程晶片——A17 Pro，包含6核CPU+6核GPU，性能和能效都有很大提升。當然，更重要的一點，這顆晶片首次支持硬件光線追蹤，帶來了更身臨其境的畫面效果，以蘋果的生態構建實力，遊戲玩家完全可以期待一下。

最後就是影像了，標準版也終於放棄1200萬像素主攝，同樣改用4800萬像素主攝，相較此前的標準版機型，影像能力提升明顯。iPhone 15 Pro採用的是一顆升級4800萬像素主攝，但比標準版感光元件更大，暗光下拍攝會有不小的畫質提升。其他兩顆鏡頭，除了1200W超廣角外，長焦差異比較大，Pro是3倍長焦鏡頭，Pro Max是5倍光學變焦，長焦更強，很適合拍遠景。

以上這些升級，可以說是iPhone 15系列比較突出的亮點部分了，也是以前老機型沒有的功能，如果你是一個老果粉，相信這會是你換機的最大動力。

iPhone 14之後的果粉：沒必要

如果你是iPhone 14系列的用戶，看完了發布會，相信心情應該和我差不多，基本就四個字——毫無波瀾。

客觀地說，紙面參數確實變了，但體驗就真的變了嗎？

以性能為例，蘋果發布會上著重介紹了A17 Pro，不過具體的性能表現，其實並沒有很明確的去介紹。退一萬步講，假如這一代A17 Pro很厲害，但能帶給iPhone 14 Pro用戶帶來什麼呢？玩《原神》極高畫質不還是60幀？簡言之，A17 Pro能帶給你的體驗，A16其實一樣能帶給你，就算有差距，大概率也很有限。

至於移動端光追，短期內估計很難看到大的體驗提升，而且對於大部分移動端手遊玩家來說，對光追的追求也並沒有想象中熱切。

另外，竟然都提到移動端光追了，能效要不要考慮，相信大家對於手機續航的關注，優先級絕對是要高於遊戲畫質本身的。但蘋果官網詳情頁可是寫得很清楚，手機續航可沒有任何提升啊。

拍照方面就更是這樣了，理論上4800萬像素經過四合一後，樣張細節確實會比單一1200萬像素照片更豐富，但是這也是在很細緻的觀察下，才能得到的結果。如果僅僅只是放在手機屏幕上去看，想要看出差別其實並沒有那麼容易。 長焦懂的都懂，Android手機圈遍地都是5X無損，也沒看到體驗直接起飛的，憑什麼到了蘋果上就能不一樣呢？

總之，如果你是iPhone 14或者iPhone 14 Pro的用戶，我個人建議是沒必要換，再花大幾千塊換部新手機，買回來發現體驗還那樣，完全沒啥意義。當然，如果你預算夠充足，可以直接忽略。

做「花粉（華為）」還是做「果粉（蘋果）」？看情況

iPhone 15系列發布，和華為Mate 60系列直接來了次頂級旗艦大對撞。相近的價格，難免讓人糾結：我到底買哪個更合適？

講道理，這兩款手機除了價格接近外，各方面體驗幾乎都有很大區別，不是誰好誰不好就可以定義的。至於要不要換，主要還是看這幾個方面：

首先，你能不能接受各自的不足或者說缺點。比如iPhone 15系列充電很慢，標準版屏幕無高刷，體驗幾乎被華為Mate 60系列吊打；同理，雖然在華為Mate 60系列上，國產麒麟晶片和5G再次回歸，但從實際性能來看，顯然也無法和3nm的A17 Pro甚至A16相比。

其次，你是否有強烈意願為優勢功能而買單。iPhone的優點可以說是老生常談的話題，比如封閉的iOS系統，強大的A系列晶片、出眾的視頻能力等等，華為Mate 60系列更不用說，相信國產芯+5G就已經足夠吸引人了，除此之外更有衛星通話、XMAGE影像、鴻蒙系統等功能的加持。總之，無論是蘋果還是華為，很多軟件體驗或者硬件體驗都是獨一無二的，如果你看中了哪一個，可以毫不猶豫去選擇。

最後，大家也別忘了高昂的換機成本。同生態之間換機輕鬆又自在，幾乎沒什麼門檻。但如果完全不同的兩個生態，特別是華為和蘋果這樣的品牌，那換機成本可就高了。比如你的賬號怎麼辦？你的IoT設備又該怎麼處理？如此算下來，換機所付出的代價可能並不只是金錢，還有可能是學習成本和陌生的軟硬件體驗。

寫在最後：

iPhone 15系列發布了，筆者個人感覺比較一般，幾乎沒什麼亮點，都是一些常規升級和細枝末節的變化。作為iPhone 14 Pro用戶，我很難為那麼「一點點」的體驗，再花大幾千塊去消費一個新的手機。

不過拋開個人的主觀情緒，假如iPhone 13以前的「老果粉」想要換機，我還是比較支持的，iPhone 14用戶沒有太大必要，至於還在華為Mate 60系列和iPhone 15系列之間觀望的朋友們，把筆者提到的三點套用在自己身上考慮一下，我相信你就知道怎麼選擇了。

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