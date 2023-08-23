電動車刺激鋰礦股狂熱　有股票狂升1100%　與金屬相關股票同暴漲

如果你今年初買了澳洲鋰礦股，可能狂賺一倍，但也可能損失逾半，反映出電動車關鍵材料鋰礦開採行業的股價波動有多麼劇烈。



澳洲是全球最大鋰礦生產國，鋰的開採主要由中小型企業主導。以前默默無聞的公司如今會因為發現主要在西澳省含鋰量高鋰輝石礦床而身價倍增，其他公司則因為不確定性，股價一蹶不振。

彭博彙編數據顯示，標普／澳交所200指數裏以該類股的報酬率波動最大。

有澳洲股票狂升1100% 這韓國化工股因與蒙古鋰礦有關也暴漲逾400%（點圖了解更多）：

+ 15

5個月內3度拒絕全球頂級鋰生產商Albemarle併購提議的Liontown Resources今年來股價大漲105%，領漲大盤僅上揚1.2%。

與此同時，競爭同業Lake Resources因在阿根廷的開採項目延遲6年且成本大增，股價暴跌逾70%。

Wilson資產管理公司投資組合經理Matthew Haupt說，買鋰礦股像博弈，往往吸引熱錢和散戶下注。他持有Pilbara Minerals的股票，3年前，這家公司還只是價值5億澳元（約25億港元）的小礦業公司，如今變身價值150億澳元的巨擘，鋰產量佔全球的8%，該股2023年大漲32%。他持有的另一家礦業股Allkem今年勁揚25%。

【延伸閱讀】中資撤出西方 轉進亞非及拉丁美洲 最大受惠者是這東南亞國家（點擊放大瀏覽）：

+ 11

近年來，在氣候政策推動下，車廠努力向電動車製造商轉型為，對鋰的需求激增，這讓供應鏈裡鋰礦商的股票備受矚目。

Azure Minerals是澳洲新興鋰礦明星之一，今年股價飆升逾1100%。該公司本月稍早拒絕了智利鋰生產商SQM的併購提議，股價一舉突破收購價2.31澳元。正在加拿大開採大型鋰礦的Patriot Battery Metals也上漲81%.

除澳洲外，在韓國，與金屬相關的股票也受到追捧，例如Hydro Lithium去年暴漲逾1,500%，因為這家原名Korea SE的土木工程公司改了名字，並制定與電動車電池相關的業務計畫。化工股錦陽因與蒙古鋰礦有關聯今年來暴漲逾400%。

Westbeck資本管理公司投資組合經理Carrick Ryan表示，澳洲鋰礦股往往在公司宣布發現鋰礦時飆升，不考慮鋰礦規模、可開採性或品位。他提醒說：「我們正處於鋰礦探勘者炙手可熱的市場，如果股票因為一點點發現就大漲，那你就該小心了。」

延伸閱讀：

彭博：官方資助300億美元 華為為晶片製造打造祕密網絡

巴拿馬運河塞船數減為125艘 但等候時間仍要10天以上

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】