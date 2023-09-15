拜登兒子亨特涉違法擁槍被控3宗刑事罪　美國首有總統子女被控

美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）早前的認罪協議不獲法院批准，9月14日因涉嫌違法擁槍，被檢方提出3項刑事指控，為美國史上首次有在任總統的子女被起訴。根據起訴書，他被控在購買槍枝時做出虛假陳述，以及作為吸毒者非法持有槍枝。



特拉華州（Delaware）聯邦法院的起訴書指出，亨特被控2018年10月購買一把手槍時撒謊，隱瞞自己吸毒成癮。

於上月升任為特別檢察官的韋斯（David Weiss）在作出起訴前，曾與53歲的亨特達成認罪協議，讓其承認兩項稅務輕罪指控，然後在有條件下免因槍枝案被起訴，但7月時不獲法官批准。

今次起訴或對競逐連任的拜登產生負面影響， 眾議院共和黨人日前已就亨特的海外商業交易，對拜登啟動彈劾調查。亨特從未在白宮或拜登的競選活動中擔任過職務，拜登多次表示，他沒有與兒子討論外國商業往來，並表示司法部可對其家庭成員進行任何調查。

雖然兒子被起訴或對拜登選情不利，但與此同時，其2024年大選熱門對頭人、前總統特朗普（Donald Trump）也有4宗刑事案在身。