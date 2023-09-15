利比亞遭洪水蹂躪　聯合國：當地預警不足　大部分死傷原本可避免

聯合國世界氣象組織（WMO）說，如果利比亞相關機構在此次颶風引發的洪災中能夠更好地進行協調，該國的大部分死傷情況本是可以避免。



法新社報道，世界氣象組織負責人塔拉斯（Petteri Taalas）星期四（9月14日）在日內瓦告訴記者，如果利比亞的預警系統能夠正常運作，應急管理部隊就能及時疏散民眾，從而避免大部分的人員傷亡。

颶風丹尼爾（Storm Daniel）上週末襲擊利比亞東部並引發洪災，至今已造成超過5500人死亡，另有約1萬人失踪。受災嚴重的德爾納（Derna）已經被洪水沖為一片廢墟。

塔拉斯說，造成這場災難的主要原因是缺乏天氣預報、預警信息擴散和應對行動。他指出，利比亞長達數年的國內衝突和政治危機，導致該國的氣象觀測網絡遭到嚴重破壞，網絡技術系統也被摧毀，因此洪水來襲時沒有適當的預警系統，民眾根本沒有撤離。

報道稱，利比亞國家氣象中心提前72小時發布了極端天氣預警，並通過電郵通知政府當局，敦促他們採取預防措施。但世界氣象組織說，尚不清楚這些預警是否得到了有效傳播。

世界氣象組織駐巴林地區辦事處則強調，問題不在於及時發出警告，而是利比亞沒有能力處理這種情況，尤其是兩座水壩決堤造成「前所未有」的災難局面。 「利比亞的災害管理確實已經崩潰。」

世界氣象組織還警告稱，其他受衝突影響的國家也面臨著類似的危險預警缺陷，其中包括仍處在政變動盪中的蘇丹。

蘇丹爆發軍事政變至今，軍方和準軍事組織之間已經交火長達五個月。塔拉斯說，蘇丹氣象部門負責人反映，大部分工作人員已經逃離首都喀土穆（Khartoum），「他們再也無法預報這種影響巨大的天氣事件了」。

塔拉斯還強調了戰爭中的烏克蘭在氣象預警方面所處的局勢。「根據我們的信息，大約三分之一的氣象站已被摧毀，它們的系統已經無法全天候運行」。

他說，據估計，烏克蘭只能獲得「戰前所擁有數據的約20%」，這可能會對氣象服務產生危險的影響。

聯合國星期四發布捐款呼籲書，倡議捐款方未來三個月向利比亞捐助7140萬美元，從而讓約25萬災民的需求得到滿足。

呼籲書強調，利比亞約有88萬4000人直接受到洪災影響，這筆捐款涵蓋的只是其中不到四分之一的人。如果受災地區得不到足夠的援助，發病率和死亡率可能會上升。

另據路透社星期四晚些時候報道，世界衛生組織當天宣布，將從應急資金中挪出200萬美元來支援利比亞災民。

本文獲《聯合早報》授權轉載

