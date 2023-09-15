英國政府：中國在當地獵頭　以擔任敏感要職英國人為目標

英國政府說，中國正以擔任敏感職位的英國人為獵頭目標，並指中國的一些行為已「越過干預他國事務的界限」。



彭博社報道，這是英國政府對議會情報與安全委員會（ISC）一項為期四年的調查結果做出的回應。 ISC的調查發現，中國利用投資和間諜活動，鎖定英國電訊、航空航天、人工智能（AI）、工程、能源和學術界的關鍵人士。

英國政府說：「中國的海外招募計劃試圖招攬在英國與英國盟國身居要職，且掌握敏感技術和經驗的人，領域涵蓋政府部門、軍事部門、工業以及更廣泛社會領域。」

ISC在今年7月公佈的調查報告發現，英國政府應對中國間諜活動「完全不充分」且缺乏協調。英國政府星期四（9月14日）說，政府意識到必須採取更多措施來打擊中國的間諜活動，包括在議會和白廳，並強調，政府已採取措施防止英國官員受到中國間諜的收買或吸收，包括定期的審查以及運用軟件識別社媒平台上的虛假賬號。

位於倫敦市內的白廳（WhiteHall ）是英國政府中樞所在地，連接議會大廈和唐寧街，包括英國國防部、皇家騎兵衛隊閱兵場和英國內閣辦公室等多個部門均坐落於此。

另據美國之音報道，英國《標準晚報》（Evening Standard）說，中國間諜機構關注的主要是英國政界、國防和產業界的重要人物。

ISC在7月的報告中稱，英國政府打擊中國間諜活動的方法，「完全不充分」且缺乏協調。

上週末，一名英國國會研究人員涉嫌為中國進行間諜活動，已於今年3月被捕的消息曝光，加重了這方面的關切。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）也面臨保守黨內部分議員要求對北京強硬的強大壓力，但是他仍然希望在加強保護國家安全的同時，推動與中國的經濟關係。 9月10日，辛偉誠出席在新德里舉行的二十國集團（G20）峰會時，向與會的中國總理李強表明，這種干預民主的行為「是不可接受」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

