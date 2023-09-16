李希出席「77國集團和中國」峰會　籲共創全球南方命運共同體

習近平主席特別代表，中共中央政治局常委、中央紀委書記李希9月15日在哈瓦那出席「77國集團和中國」峰會並發表致辭。



李希表示，中國願同古巴和其他77國集團成員一道，共築全球南方命運共同體，同創共同發展的新時代。

李希就77國集團和中國合作提出三點建議。一是堅守獨立自主，堅持全人類共同價值，反對集團對抗和冷戰思維，堅持以和平方式解決國家間分歧和爭端，共同守護世界和平安寧。二是弘揚公道正義、平等包容的精神，推動聯合國各項議程符合發展中國家發展利益。三是踐行發展振興、合作共贏的使命，合力重振全球發展夥伴關係，構建開放包容、互利互惠的南南科技合作體系。

李希強調，中國是世界上最大的發展中國家，不論中國發展到什麼程度，都將永遠是發展中國家大家庭的一員，永遠是全球南方國家的一員。

李希表示，中國同廣大發展中國家都曾走過爭取民族獨立解放的艱辛歷程，都有讓人民過上更美好生活的強烈願望。只要各國加強團結，相互支持彼此走符合本國國情和特色的現代化道路，就一定能夠更好維護發展中國家的共同利益，提升在全球治理體系中應有的話語權，實現共同發展繁榮，為全球和平與發展事業注入更多穩定性和正能量。