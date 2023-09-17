加拿大貿易部長推遲訪問印度　兩國關係或陷入緊張

加拿大國際貿易部長伍鳳儀押後原定於下個月訪問印度的行程，兩國本月相繼宣布，暫停兩國的貿易談判。



路透社報道，伍鳳儀（Mary Ng）推遲10月率團訪問印度的計劃。這反映出近日印度總理莫迪在二十國集團（G20）峰會向加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表達不滿後，兩國關係日益緊張。

伍鳳儀的發言人科森蒂諾（Shanti Cosentino）星期五（9月15日）說：「目前，我們正在推遲即將前往印度的貿易代表團的行程。」她沒有解釋原因。

伍鳳儀原本計劃10月9日率領加拿大商界領袖到訪孟買，展開五日經貿之旅，與當地商界建立關係。

中國通訊社報導，杜魯多早前在印度新德里出席二十國集團（G20）峰會，遭印方冷待，莫迪（Narendra Modi）只與他進行簡短的非正式會面。莫迪在會上就加拿大出現針對印度的抗議事件，向杜魯多表達嚴正關切。莫迪在峰會期間與許多世界領導人舉行了正式雙邊會議。

印度政府在領導人會晤後說：「他們正在宣揚分裂主義，煽動針對印度外交官的暴力，破壞外交館舍，威脅加拿大的印度社區及其禮拜場所。」

加拿大是除印度旁遮普邦（Punjab）以外錫克教徒最多的國家，加拿大曾發生多次抗議活動，激怒印度。錫克教徒不時在加拿大舉辦挺錫克教獨立遊行、公投等活動，今年3月甚至有示威者闖入印度駐溫哥華領事館。印度不滿加拿大未控制這些分裂主義活動，加拿大則稱政府必須維護言論自由，但強調不會容忍暴力行徑或仇恨言論。

印度在星期五宣布暫停與加拿大的貿易談判。較早時，加拿大也發布類似的聲明，稱談判得暫停以「進行評估」。

印度與加拿大去年3月重啟自由貿易協定談判，迄今已進行九輪洽商。就在大約四個月前，兩國還說，他們的目標是在今年達成初步貿易協定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

