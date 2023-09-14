加拿大政府促各市加建可負擔房屋　盼紓緩執政黨政治壓力

撰文：蕭通
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加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）政府正面對房屋短缺帶來的政治壓力，因此正力求增加可負擔房屋的數量。住房部長弗雷澤（Sean Fraser）13日要各城市採取更多行動，加快興建經濟適用房屋，並表示地方政府如能提出符合聯邦要求的計劃，將會獲得聯邦撥款支援。

弗雷澤13日出席執政自由黨的黨團會議時稱，各地需要解決過度的繁文縟節程序和分區爭議，與聯邦合作的地方政府，將能動用今年推出的40億加元（約173億港元）住房基金。他表示，如果地方政府希望聯邦政府撥款，請提出理由。他又稱，聯邦政府有新的期望，希望房屋能建有交通配套的位置、附近有學校，以便家庭能夠獲得需要的服務，這些要求並不過分。

Nanos Research近日民調查顯示，在解決住房成本飆升問題上，博勵治 （Pierre Poilievre）領導的保守黨和辛格（Jagmeet Singh）領導的新民主黨，都比自由黨更受信任。另有民意調查顯示，如果現在進行投票，保守黨將贏得下次選舉，結束自由黨的9年執政。

杜魯多之前承認，加拿大面對住屋短缺問題，造成房價變得太高，這對年輕人不公平。分析認為，他所面臨的困難是，住房問題主要由10個省份及主要直轄市負責，聯邦政府可以提供政策指引並提供資金來推動建設，但無法自行建屋。

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