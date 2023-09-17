彭定康女婿涉槍擊案　駕車載槍手逃走判囚5年

香港最後一任總督彭定康（Chris Patten）的非裔女婿查爾斯（Elton Charles）被指在2022年一宗槍擊案負責駕駛賊車載人逃走，2023年9月13日在金斯頓王室法院（Kingston Crown Court。編按：王室法院又稱刑事法院 ）被判入獄5年。



查爾斯被判串謀擁有槍枝，意圖引起暴力恐慌，判囚5年。他與同黨經歷6週的審訊後，8月被判罪名成立。

英國《快報》16日稱，2002年與查爾斯（Elton Charles）結婚的彭麗思 （Laura Patten，彭定康次女）也有到場聽審，聞判後掩面流淚。

現年51歲查爾斯被指參與一宗恐嚇案。2022年9月6日晚約9時30分，包括查爾斯在內4名涉案男子被指進行黑手黨式的恐嚇。他們向位於西倫敦格林福德（Greenford）一間名為PBK restaurant的餐廳開槍。

閉路電視錄影片段顯示，一名戴頭巾的槍手從一輛白色福士貨車中走出來，然後餐廳 步行約45.7米並開槍。他所用的霰彈槍開槍導致餐廳玻璃碎裂，灑在食客身上。所幸無人受傷。

槍手開槍後，查爾斯被指是負責駕駛賊車，載人逃走的人。

其48歲同父異母的弟弟聖艾米（Nathaniel St Aimie）被指為主謀，是他招募查爾斯成為「車手」。

聖艾米較早時承認共謀持有槍枝以及意圖引起暴力恐慌的指控，被判入獄6年3個月。

51 歲的查爾斯（Elton Charles）為彭定康（Chris Patten）的女婿。

查爾斯供稱自己有吸大麻習慣，會經聖艾米入貨，事日碰面是為了拿大麻，因此駕尾隨聖艾米，當時聖艾米說「給我2分鐘」之後就跑去餐廳開槍，他堅稱不知道「愚蠢的兄弟」做什麼。

其他3名被告已經認罪，法庭將於9月15日判刑。

英國傳媒指出，查爾斯與彭麗思1992年相識後成為好友，2001年宣布訂婚，翌年結婚。他們目前育有3名子女，介乎12歲至17歲。