彭定康廣東話向全球港人拜年　斥中共打壓自由：極權遲早消失

香港最後一任港督彭定康（Chris Patten） 透過「香港監察Hong Kong Watch 」YouTube頻道，以廣東話向全球港人拜年：「恭喜發財！」另外，他稱對被迫移居海外的港人而感到難過，直言：「中共大舉打壓香港自由，獨裁政權及其所做之事總有後果，遲早會消失在歷史中。」



「香港監察」贊助人彭定康透過其YouTube頻道發布賀歲影片，影片則以「港獨」歌曲作配樂。向全球香港人拜年。彭定康在影片中身穿粉紅色恤衫，他祝願全球港人「新年快樂，玉兔迎春，喜氣洋洋。希望兔年確會帶來長壽、和平與繁榮。」

彭定康特別向已移居海外的港人表達謝意：「你們有些人不得不流亡海外，移居英國或其他國家，為現在視之為家的國家作巨大貢獻……我想感謝你們在移居國家所做的一切，當然尤其是英國。」彭定康亦向身處香港的市民送上美好祝願：「我愛香港，看到發生在她（香港）身上的事，我十分難過，我們會一直顧念你們。」

彭定康在影片中斥：「中共大舉打壓香港自由，而北京的統戰朋友是幫兇，在香港作惡多端」。他最後表示，堅信獨裁政權及其所做之事總有後果：「遲早會消失在歷史中。我認為香港所代表的價值會比任何地方的任何獨裁政權更長久，包括中共。」