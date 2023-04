彭定康獲英王頒最高級別嘉德勛章　表揚公職貢獻

英國王室宣布,香港最後一任總督彭定康(Chris Patten)及曾出任歐盟首任外交和安全政策高級代表的艾嘉蓮(Catherine Ashton),獲英王查理斯三世(King Charles III)頒授最高級別的嘉德勳章(Order of the Garter),表揚他們擔任公職的貢獻。



王室在周日(23日)宣布,保守黨前議員、1992年至1997年期間擔任香港總督的彭定康,獲頒騎士嘉德勳章(Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter)。聲明指出,這一任命屬於「國王的禮物」,與薊花勳章(Order of the Thistle)、功績勳章(Order of Merit )和王家維多利亞勳章(Royal Victorian Order)屬同一類別。

根據王家網站稱,嘉德騎士由君主親自挑選,以表彰那些擔任公職、以特定方式為國家作出貢獻,又或為君主服務的人。過去曾獲此榮譽者包括前首相丘吉爾(Winston Churchill)及馬卓安(John Major)。