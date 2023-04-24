彭定康獲英王頒最高級別嘉德勛章　表揚公職貢獻

英國王室宣布，香港最後一任總督彭定康（Chris Patten）及曾出任歐盟首任外交和安全政策高級代表的艾嘉蓮（Catherine Ashton），獲英王查理斯三世（King Charles III）頒授最高級別的嘉德勳章（Order of the Garter），表揚他們擔任公職的貢獻。



王室在周日（23日）宣布，保守黨前議員、1992年至1997年期間擔任香港總督的彭定康，獲頒騎士嘉德勳章（Knight Companion of the Most Noble Order of the Garter）。聲明指出，這一任命屬於「國王的禮物」，與薊花勳章（Order of the Thistle）、功績勳章（Order of Merit ）和王家維多利亞勳章（Royal Victorian Order）屬同一類別。

根據王家網站稱，嘉德騎士由君主親自挑選，以表彰那些擔任公職、以特定方式為國家作出貢獻，又或為君主服務的人。過去曾獲此榮譽者包括前首相丘吉爾（Winston Churchill）及馬卓安（John Major）。