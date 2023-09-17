新冠溯源：譚德塞促中國提供更多資訊　擬派第二支專家隊

路透社17日引述英媒當天稱，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）敦促中國提供更多有關新型冠狀病毒感染（COVID-19）起源的資訊，並說組織已準備好派出第二支隊伍調查。



他對英媒說：「我們正在敦促中國給予完全的訪問（資料的）權限，我們也要求各國在雙邊會議上提出這議題，敦促北京合作。」

他說：「我們已通過書面形式要求（中國）向我們提供資訊 ……如他們（指北京）允許，我們也願意派出一支隊伍。」

他一直呼籲中國分享有關新冠追溯源的資訊，並表示在此之前所有假設都仍然存在。

他說：「除非我們獲得排除合理懷疑的證據，否則我們不能這樣說或那樣說，」他稱相信將會得到答案，「這是時間問題」。

聯合國大會下週在紐約舉行，各國領導人將在高級別會議上首次討論傳染病的防範問題。

新冠病毒追溯源：圖為2020年12月8日，鏡頭下的中國武漢華南海鮮市場。（Reuters）

世衛專家組2021年1月首次前往中國武漢，完成第一段階調查。世衛之後再未能進入中國繼續調查。期刊《自然》2023年2月報道，指世衛組織已擱置對新冠溯源的第二階段調查，原因是無法進入中國，及國際政治的關係所致。

專家組2021年3月30日發表中國-世衛組織新冠病毒溯源聯合研究報告。報告概述了組織在2021年1月14日至2月10日於武漢進行為期4週考察的結果。

報告指出，世衛研究了武漢疫情的四種不同潛在來源，認為通過中間宿主（如穿山甲或毛皮動物）傳入的可能性最大，專家組認為這是一個「很可能至非常可能的途徑」；冷鍊（cold chain）或食物鏈（food chain）產品的感染和實驗室事故被認為是可能性較小的來源；還不能確定華南市場是否是此次疫情的原始來源，以及武漢的疫情開始時間不早於2019年的最後幾週，但病毒可能在這之前就已經開始傳播。此外世衛將繼續研究除中國以外的其他國家是否存在早期傳播的可能性。